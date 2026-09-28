Contigo La Palma desafía a CC, PP Y PSOE ante el macroproyecto de Puerto Naos

La formación política Contigo La Palma, liderada por Javier Gutiérrez Taño, ha formalizado la presentación de alegaciones contra el Documento Ambiental Estratégico de subsanación del Instrumento de Planificación Singular Turística (IPST) del litoral de Puerto Naos y Charco Verde. La iniciativa se dirige directamente contra una actuación impulsada y respaldada institucionalmente tanto por el Cabildo de La Palma como por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. En su escrito, el partido rechaza de forma tajante que la evaluación ambiental del plan se tramite mediante el procedimiento simplificado, exigiendo que se someta al cauce ambiental ordinario para garantizar un análisis riguroso de sus repercusiones. En este contexto, la organización cuestiona abiertamente el modelo de desarrollo defendido conjuntamente por Coalición Canaria, el Partido Popular y el PSOE, criticando que la agenda insular se concentre en la suma de carreteras, infraestructuras y camas turísticas sin definir previamente el modelo económico ni las vías para redistribuir la riqueza generada.

Deficiencias en infraestructuras y riesgos por CO2 volcánico

Entre los argumentos técnicos articulados en las alegaciones, la formación pone el foco en el impacto que supondrá la creación de 2.100 nuevas plazas turísticas, advirtiendo sobre la vulnerabilidad de una propuesta que depende del futuro despliegue de una desaladora y una estación depuradora de aguas residuales que aún no están garantizadas. Asimismo, el documento denuncia la afección directa sobre suelo de alto valor agrícola, espacios naturales y especies protegidas del litoral palmero. A estos factores se suma la alerta por los riesgos derivados de la presencia de CO2 de origen volcánico en la zona, una amenaza que la organización considera especialmente delicada dada la previsión de proyectar cerca de 2.500 plazas de aparcamiento bajo rasante en el área afectada.

Frente contra la variante de 350 millones y demanda de debate ciudadano

Vinculado a este mismo desarrollo territorial, Contigo La Palma ha anunciado la preparación de nuevas alegaciones contra el proyecto de la variante El Remo-La Zamora, una infraestructura viaria presupuestada en casi 350 millones de euros. Para la formación, ambas intervenciones responden a una misma lógica de expansión que no puede desligarse del debate global sobre la capacidad de carga del territorio. Por ello, el partido reclama la apertura inmediata de un proceso de discusión ciudadana transparente que permita determinar el futuro turístico de La Palma, los límites a su crecimiento y el reparto equitativo de los beneficios económicos derivados de la explotación del paisaje.