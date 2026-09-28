Cristina Valido advierte que "así no se puede gobernar" y pide elecciones

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha dibujado en el programa Despierta Canarias de Radio Marca Tenerife un escenario profundamente comprometido para lo que resta de legislatura, marcado por la polarización, la falta de mayorías claras y las crecientes tensiones internas en el seno del Gobierno central. Integrada en el Grupo Mixto de la Cámara Baja, la parlamentaria nacionalista advirtió de que la división del mapa político dificulta de forma severa el avance de la agenda legislativa, aseverando tajante que "todos pensamos que así no se puede gobernar, pero Pedro Sánchez cree que sí". En este sentido, Valido consideró inviable la convalidación holgada de decretos clave, justo en un momento en que el Ejecutivo trabaja a contrarreloj para llevar al Consejo de Ministros un nuevo real decreto ley en materia de vivienda. A su juicio, el enfrentamiento permanente y el clima de "buenos y malos" imposibilitan articular textos normativos que cuenten con el consenso necesario para salir adelante.

Discrepancias en el Gabinete y la exigencia de adelanto electoral

Durante su entrevista, la representante insular cargó con especial dureza contra la falta de disciplina interna en el Consejo de Ministros, señalando que en cualquier democracia resulta impensable que miembros del propio Gabinete convoquen o respalden públicamente movilizaciones contra el Gobierno sin que se produzca su cese inmediato. Para Valido, la determinación del presidente por prolongar el mandato está obligando a asumir disputas internas que en circunstancias normales habrían provocado una ruptura fulminante del Ejecutivo. Cuestionada sobre una eventual moción de censura, la diputada descartó que este mecanismo cuente con los apoyos parlamentarios requeridos en el contexto actual y defendió que la salida idónea pasa por la convocatoria de elecciones generales. Tras tres años y medio de inestabilidad, con numerosos decretos y leyes decaídos en las Cortes, sostuvo que lo oportuno es dar la palabra a la ciudadanía para que reordene las mayorías.

Compromiso con las necesidades de Canarias y trabajo a pie de calle

A pesar de este diagnóstico crítico sobre la situación política estatal, Cristina Valido garantizó que mantendrá su posición de influencia en el Congreso para seguir negociando los asuntos pendientes del Archipiélago mientras la legislatura continúe activa. "Si hay posibilidades de avanzar en las necesidades de Canarias, ahí voy a estar", remarcó la parlamentaria, recordando que la disolución de las Cortes no depende de su formación, pero sí la obligación de exprimir cada margen de negociación hasta el último segundo. Asimismo, la diputada reafirmó su compromiso de mantener una interlocución directa con la sociedad civil y los colectivos locales, señalando que su labor institucional se complementa de forma indispensable con la presencia continua en la calle y la escucha activa a los vecinos en cada municipio.