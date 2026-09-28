Detenido con cocaína oculta en su equipaje en el aeropuerto de Gran Canaria

La Guardia Civil detuvieron a un pasajero, el pasado 16 de septiembre, con dos kilos de cocaína ocultos en su equipaje en el aeropuerto de Gran Canaria.

La operación se desarrolló a la llegada del pasajero a Gran Canaria procedente de un vuelo de la península, durante los controles que realiza la Guardia Civil.

La actitud nerviosa del pasajero motivó la realización de una inspección minuciosa de su equipaje, una mochila, donde se descubrieron varios paquetes que contenían una sustancia compacta, así como otros efectos usados para la actividad delictiva.

El análisis posterior de la sustancia incautada reveló un resultado positivo a la presencia de cocaína y el pesaje arrojó una cantidad de dos kilos de droga.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, el individuo fue detenido por un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.

La droga intervenida, junto con el detenido, fueron puestos a disposición del Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde. Se ha decretado el ingreso en prisión del detenido.