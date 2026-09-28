Detenido tras ser pillado con cocaína, MDA, tusi y diversas pastillas en Las Verónicas

La Policía Nacional detuvo a un joven de 29 años por un delito contra la salud pública tras ser sorprendido en posesión de diferentes sustancias estupefacientes y dinero en efectivo en la conocida zona de ocio de Las Verónicas.

Los hechos tuvieron lugar durante un dispositivo de prevención de la delincuencia establecido en la mencionada zona, considerado un punto habitual de posible trasporte, suministro o consumo de sustancias estupefacientes, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

Durante una patrulla a pie, los agentes observaron a dos personas que mantenían una actitud sospechosa. En un momento determinado, uno de ellos, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huída, siendo interceptado de forma inmediata por los agentes policiales.

Pillado con cocaína, MDA, tusi, marihuana y diversas pastillas

Tras realizar las comprobaciones oportunas, los policías localizaron entre sus pertenencias diferentes tipos de sustancias estupefacientes, además de dinero en efectivo. En concreto, se intervino una bolsa con marihuana, seis bolsas de cocaína, una bolsa con MDA, cinco bolsas de tusi, diversas pastillas y 120 euros en efectivo.

Por estos hechos, el varón, que contaba con antecedentes previos por delitos similares, fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, siendo puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente.

Zona de ocio en el sur de Tenerife con tráfico de drogas recurrente

La Policía Nacional realizó, el sábado 19 de septiembre, un operativo policial en el que 155 agentes se desplegaron por las calles en la zona de ocio de Las Verónicas, en el sur de Tenerife. La redada se saldó con seis detenidos, 494 personas identificadas y 40 actas por infracciones relacionadas con Seguridad Ciudadana.

Una operación policial dirigida especialmente a combatir delitos violentos, venta de drogas, robos y peleas, de los que son testigos desde hace años visitantes y dueños de los establecimientos de la zona. Un dispositivo que alerta de una gran inseguridad, por el incremento de venta de drogas y su consumo, como el del crack.

Los empresarios piden mantener los operativos de seguridad

La prosperidad de una región comienza en sus calles. El operativo de seguridad desplegado este fin de semana en la zona de ocio de Las Verónicas, que culminó con seis personas detenidas, ha encontrado el respaldo unánime del Círculo de Empresarios Tenerife Sur (CEST). La patronal aplaude la intervención, pero lanza un mensaje nítido a las Administraciones Públicas. La vigilancia no puede ser flor de un día.

El presidente del CEST, Javier Cabrera, ha puesto voz a la inquietud de los creadores de riqueza de la comarca. Agradecen el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y celebran que se pueda actuar con eficacia. Sin embargo, el tejido productivo exige que este control del territorio se mantenga de forma sostenida. El objetivo es recuperar los niveles de orden público que consolidaron a Tenerife como un destino imbatible.