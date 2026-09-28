El PP en La Guancha reclama "soluciones" tras quedar desierta la licitación de la Carretera El Roque

El PP de La Guancha ha lamentado la prolongación en la reapertura de la Carretera El Roque tras quedar desierta la licitación de las obras de consolidación y mejora del talud de esta. Una vía que, pese a ser fundamental para la comunicación desde el casco urbano a la zona costera, permanece cerrada desde octubre de 2022 cuando un derrumbe de piedras de grandes dimensiones obligó a su cierre.

El portavoz popular en el municipio, Aarón Mesa, muestra su "preocupación" porque "este nuevo varapalo obliga a reiniciar parte del procedimiento y genera un retraso en una vía clave de La Guancha". "Advertimos durante nuestro tiempo de gestión que esta reapertura no sería fácil, por lo que debemos trabajar todos los grupos, sin importar el color político que represente, con rigor y contundencia para resolver este problema", señala Mesa.

El popular considera que el siguiente paso "debe ser adaptar el proyecto a las condiciones actuales del mercado y actualizar su presupuesto, de manera que pueda volver a salir la licitación con garantías de que las empresas puedan concurrir al procedimiento".

Por este motivo, aclara que "la situación del mercado ha cambiado y, por ello, los costes de ejecución de obras han aumentado, pero lo que no puede cambiar es la necesidad de dar una respuesta a los vecinos de La Guancha después de tanto tiempo".

Mesa advierte que su formación política "no va a plantear soluciones improvisadas ni actuaciones que puedan poner en riesgo a los usuarios". Cabe destacar que la Carretera El Roque afecta a un" entorno de especial" importancia para la "movilidad" del municipio al conectar el casco urbano con el litoral y con núcleos residenciales como Las Cucharas y Tierra Costa. Además, facilita el acceso al cementerio y condiciona determinadas rutas de transporte escolar.

El portavoz popular tiende la mano al grupo de gobierno y manifiesta "su total predisposición a colaborar en todo aquello que esté en su alcance para superar un problema que ya supera los cuatro años y que perjudica gravemente a los guancheros".

"Los vecinos no necesitan más promesas, necesitan soluciones. Desde nuestra formación vamos a mantener una posición constructiva y estaremos dispuestos a colaborar en todo lo que permita desbloquear este expediente", señala Mesa.

Por último, la formación popular considera que el "nuevo escenario" obliga a "redoblar los esfuerzos" de las administraciones implicadas, tanto para adecuar el proyecto a la realidad actual de los precios, como para garantizar la financiación necesaria y acordar al máximo los plazos administrativos, han resaltado desde el PP.

"Esperamos que se den respuestas y soluciones con la máxima celeridad posible. Cada nuevo retraso en la Carreteras El Roque tiene consecuencias directas para nuestros vecinos, para la movilidad y para la actividad del entorno", ha concluido el portavoz del PP en La Guancha.