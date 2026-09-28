El TSJC concede la incapacidad temporal a una trabajadora por complicaciones de una cirugía estética

El Tribunal Superior de Justifica de Canarias (TSJC) ha concedido la incapacidad temporal por complicaciones de una cirugía estética a una trabajadora, reconociendo el derecho a cobrar una baja por esas complicaciones.

El pasado 1 de marzo de 2024, la empleada se sometió a una operación dermolipectomia abdominal, más reconstrucción de pared abdominal, abdominoplastica, liposucciones en abdomen superior, flancos, dorso inferior, durante su período de vacaciones anuales.

La mujer, ha reconocido que, tenía muchos problemas diarios por las molestias a consecuencia de un embarazo y pérdida de peso. Durante el período postoperatorio, su herida tuvo dehiscencia y desarrolló seroma abdominal.

En marzo de 2024, la demandante inició un proceso de incapacidad temporal por enfermedad común, siendo dada de baja el 11 de marzo de 2024, que finalizó al darle el alta el 6 de mayo de 2024, incorporándose a su trabajo el día siguiente, 7 de mayo de 2025. No percibiendo prestación económica alguna por parte de la Mutua responsable, por considerar la mutua que su proceso de baja estuvo motivado por una intervención de cirugía puramente estética.

Relacionado La Memoria Histórica de Tenerife exige recursos al Gobierno canario para defender la ley en los tribunales

El TSJC declara el derecho de la beneficiaria a percibir el subsidio de incapacidad temporal derivado de contingencia común por el periodo 10 de marzo de 2024 a 6 de mayo de 2024, condenando a la mutua a su abono, pero sin costas.

La Sala de lo Social considera que no se trata de una mera eventualidad, del proceso normal, natural o lógico derivado de la intervención quirúrgica, sino de complicaciones que efectivamente pueden surgir tras una actuación de tales características pero que inciden necesariamente en el estado de salud de la paciente, precisa de asistencia sanitaria adicional y retrasa la recuperación definitiva.

A lo que añaden que la separación parcial o completa de los bordes de una intervención quirúrgica antes de la cicatrización completa requiere de atención médica inmediata, obedeciendo a distintas causas, ya sean técnicas (fallos en suturas, grapas, adhesivos o incluso la propia pericia del cirujano,) de tensión mecánica o alteraciones en la cicatrización.

En cualquier caso, y pese a la mayor o menor frecuencia en su aparición, lo cierto es que no forma parte del proceso normal de curación o cicatrización, sino de una complicación que precisa de atención inmediata al incrementar el riesgo de morbilidad, afectar al tiempo de hospitalización y a la propia estética de la cicatriz.