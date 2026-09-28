EXCLUSIVA: Un menor deja sin control de puertas y cámaras durante media hora el centro de Valle Tabares

Un menor deja sin control de puertas y cámaras durante media hora el centro de Valle Tabares.

El interno habría arrancado un cable que dejó inutilizado el sistema electrónico de apertura de puertas y sin videovigilancia a todo un módulo durante al menos 30 minutos. El grave fallo se produce en un centro que acumula denuncias de sus trabajadores por agresiones, falta de personal y deficiencias de seguridad.

Un simple cable al alcance de un interno bastó para poner en jaque durante al menos media hora uno de los principales sistemas de seguridad del Centro de Internamiento Educativo para Menores Infractores (CIEMI) Valle Tabares, en Tenerife.

Según la información a la que ha tenido acceso Libertad Digital Canarias, el incidente se produjo el pasado sábado, cuando uno de los internos consiguió arrancar un cable que se encontraba accesible, provocando la caída del sistema electrónico de apertura de puertas del centro y dejando además a un módulo completo sin imágenes de las cámaras de seguridad durante aproximadamente treinta minutos.

La gravedad del episodio no reside únicamente en el acto vandálico, sino en las consecuencias que podía haber tenido. Durante ese periodo, parte de una instalación destinada al cumplimiento de medidas judiciales quedó privada de dos herramientas fundamentales para controlar situaciones de emergencia: la apertura electrónica de puertas y la videovigilancia.

Todo ello en un centro donde las agresiones entre internos y contra los propios trabajadores no son una hipótesis.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa las condiciones en las que desarrollan su trabajo educadores, personal técnico y vigilantes de seguridad de Valle Tabares y plantea una cuestión especialmente delicada: cómo un elemento aparentemente tan vulnerable puede provocar una afectación de semejante alcance en los sistemas de seguridad de un centro de internamiento.

Una pelea reciente acabó con graves lesiones

El incidente se produce, además, después de otro grave enfrentamiento entre internos del que ha tenido conocimiento este periódico.

Según la información facilitada a Libertad Digital Canarias, una pelea reciente entre jóvenes del centro terminó con uno de ellos trasladado al hospital y sometido a una intervención quirúrgica de urgencia, mientras otro sufrió lesiones que habrían afectado a la visión y la pérdida de piezas dentales.

Precisamente episodios de esta naturaleza permiten dimensionar el riesgo que supone que un módulo pueda permanecer durante decenas de minutos sin cobertura de videovigilancia.

No se trata solamente de proteger a los trabajadores. Las cámaras y los sistemas de control constituyen también una herramienta fundamental para impedir agresiones entre los propios internos, intervenir con rapidez y reconstruir posteriormente lo ocurrido.

Los problemas de seguridad vienen de lejos

Lo sucedido este fin de semana no aparece en un escenario desconocido para la Administración.

En mayo de este mismo año, trabajadores de Valle Tabares denunciaban públicamente que la situación había empeorado y hablaban de falta de personal y de agresiones físicas y verbales. Patricia Pérez, presidenta del comité de empresa y delegada de USO, aseguraba entonces que continuaban produciéndose empujones, escupitajos y peleas entre los propios internos.

Las denuncias fueron todavía más explícitas en julio de 2025. Trabajadores del centro aseguraron entonces que entre un 40% y un 45% de la plantilla había sufrido agresiones físicas, mientras denunciaban la existencia de armas artesanales fabricadas por internos y problemas para mantener adecuadamente determinados protocolos de vigilancia por falta de personal.

Ese mismo verano se produjo uno de los episodios más graves conocidos públicamente: el 8 de junio de 2025, cinco internos agredieron a tres vigilantes después de que estos detectaran que varios jóvenes estaban fumando en una cancha. Uno de los trabajadores sufrió graves lesiones en un ojo. Los empleados denunciaban además la existencia de cámaras averiadas y ángulos muertos en los que se producían agresiones.

USO llegó a denunciar públicamente que las instalaciones estaban "muy obsoletas", reclamando más cámaras, mejoras tecnológicas y un refuerzo de las plantillas. El sindicato aseguraba entonces que la Policía había tenido que intervenir varias veces en las semanas anteriores por incidentes violentos.

Y en octubre de 2025 fueron los vigilantes quienes volvieron a denunciar una situación que calificaban de "extrema gravedad", con agresiones, insultos y amenazas, poniendo especialmente el foco en una unidad que albergaba jóvenes mayores de edad con antecedentes de comportamientos violentos.

Contratos para reparar cámaras y controles de acceso en 2026

Hay, además, un elemento documental que cobra especial importancia tras lo ocurrido este sábado.

La propia Administración canaria ha tenido que contratar durante este año actuaciones destinadas específicamente a reparar o sustituir sistemas de seguridad de Valle Tabares.

En mayo de 2026 fue adjudicado un contrato para la "reparación y/o sustitución de diferentes elementos" del sistema de control de accesos (SCA) instalado en Valle Tabares, precisamente uno de los sistemas afectados ahora por el incidente, por un importe de 5.703,10 euros con impuestos.

Meses antes, en marzo, se había adjudicado otro contrato de casi 10.000 euros para la reparación, sustitución y ampliación del circuito cerrado de televisión de una de las unidades del complejo.

Y existe un dato todavía más reciente: el pasado 17 de septiembre, apenas unos días antes del incidente conocido ahora, fue adjudicado otro suministro destinado expresamente a la reparación y/o sustitución del CCTV instalado en Valle Tabares.

La sucesión de contratos acredita que durante 2026 la Administración ha tenido que intervenir sobre dos elementos esenciales de la seguridad del centro: las cámaras y el control electrónico de accesos.

El Gobierno aseguró que existía un "sistema integral" de seguridad

La situación contrasta con las explicaciones ofrecidas por el propio Ejecutivo autonómico en el Parlamento de Canarias.

En marzo de 2025, la consejera responsable del área aseguró en sede parlamentaria que Valle Tabares y La Montañeta disponían de un "sistema integral" de seguridad, incluyendo videovigilancia de zonas comunes y accesos a habitaciones, control de aperturas, comunicaciones por radio con botón de emergencia y un centro de control operativo durante las 24 horas.

El episodio conocido ahora obliga, por tanto, a aclarar hasta qué punto un interno pudo acceder a un cable cuya manipulación habría comprometido simultáneamente elementos esenciales de esa arquitectura de seguridad.

Valle Tabares tiene capacidad para 100 internos y, según los últimos datos oficiales publicados por el Gobierno de Canarias el pasado 21 de septiembre, actualmente alberga a 68 jóvenes. El Ejecutivo acaba de autorizar cerca de 13,9 millones de euros para la vigilancia, protección y videovigilancia de los centros de menores de Canarias durante el periodo 2027-2029.

Una advertencia que se repite desde hace años

Las alarmas sobre Valle Tabares tampoco comenzaron en 2025.

Ya en 2022 CSIF calificaba de "insostenible" la situación del centro y denunciaba "continuas trifulcas", además de deficiencias de seguridad que, según el sindicato, afectaban directamente al trabajo de los vigilantes.

Incluso el Defensor del Pueblo recogió en una visita al centro la preocupación trasladada por trabajadores respecto de la seguridad y de la capacidad para contener adecuadamente determinadas conductas violentas de los internos.

Los antecedentes son aún más antiguos. En 2012 ya se publicaron numerosos episodios de extrema violencia, incluyendo agresiones contra educadores y vigilantes, peleas entre internos, destrozos e intentos de motín.

Más de una década después, las denuncias continúan

Lo sucedido este sábado añade ahora un elemento especialmente preocupante: la aparente vulnerabilidad de los propios sistemas tecnológicos diseñados para garantizar la seguridad del centro.

Porque en un recinto que alberga jóvenes sometidos a medidas judiciales y donde existen antecedentes acreditados de agresiones graves, perder durante media hora el control electrónico de puertas y la visión de las cámaras de todo un módulo no puede considerarse una incidencia menor.

El Gobierno de Canarias tendrá que aclarar ahora cómo fue posible que un interno tuviera acceso al cableado, qué sistemas de respaldo funcionaron durante la incidencia, qué zonas y puertas quedaron exactamente afectadas, por qué un módulo permaneció sin videovigilancia durante ese periodo y si las reparaciones contratadas durante este mismo año habían sido ya ejecutadas cuando se produjo el incidente.