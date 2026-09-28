Finalizada la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha dado por finalizado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria a partir de la cota de 400 metros en la isla desde las 08.00 horas de este lunes, 28 de septiembre.

Esta decisión se ha adoptado, según ha informado el Ejecutivo canario en nota de prensa, de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

La decisión de dar por finalizada la alerta se justifica, según indican, al terminar las condiciones meteorológicas que provocaron la declaración de la misma.

De todas formas, se mantiene en vigor la declaración de prealerta por riesgo de incendio forestal emitida el 1 de junio de 2026 conforme establece el apartado 2.10 del INFOCA (Declaración 02/2026/INFOCA) en las islas occidentales y Gran Canaria.

Declarada la alerta por riesgo de incendios en Gran Canaria y Tenerife

El Gobierno de Canarias declaró el pasado 23 de septiembre la por riesgo de incendios forestales en las islas de Gran Canaria y Tenerife, con el aumento de las temperaturas, que estuvo vigente a partir de las 08.00 horas de mañana del pasado miércoles. Una alerta que el gobierno canario ha mantenido hasta este domingo, 27 de septiembre.

En lo que respecta a las islas más occidentales permanecieron en prealerta por riesgo de incendios forestales que se sumó a la prealerta por temperaturas máximas en vigor en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.

Diferentes incendios en la isla de Gran Canaria

Se originó el incendio sobre las 11.00 horas del pasado jueves en una zona de palmeral de El Ingenio, dentro del término municipal de Santa Lucía de Tirajana. Además de un segundo frente iniciado a primera hora de la mañana de ese jueves en El Saucillo de Gáldar.

Las llamas originadas en la zona de El Ingenio obligaron a desalojar seis casas. El despliegue aéreo y terrestre fue clave para frenar el avance, informó el Gobierno de Canarias.

Se produjo este pasado domingo un conato de incendio en el municipio grancanario de Telde. Según comunicó el ayuntamiento del municipio, las llamas afectaron a una superficie aproximada de 4.300 metros cuadrados de terreno, lo que equivale a algo menos de media hectárea, limitando así los daños medioambientales en este entorno natural.

Los tres incendios fueron sofocados con la ayuda de los efectivos como el cuerpo de bomberos y miembros de Protección Civil. Los equipos de extinción permanecieron desplegados sobre el terreno con el objetivo de refrescar el área calcinada y sofocar cualquier posible punto caliente que pudiera reavivarse.