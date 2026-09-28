Gran Canaria destina un millón y medio para limpiar los invernaderos abandonados del sur

La estampa que recibe a los millones de visitantes que aterrizan en Gran Canaria es la primera tarjeta de presentación de la isla. Durante años, el trayecto desde el aeropuerto hacia los grandes núcleos turísticos del sur ha estado marcado por el deterioro visual que dejan las antiguas explotaciones agrícolas. Para revertir esta situación, la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste ha puesto sobre la mesa 1,5 millones de euros destinados a retirar los invernaderos abandonados que flanquean las principales vías de comunicación.

La iniciativa busca limpiar al menos 40 hectáreas distribuidas entre los municipios de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana. No se trata de un simple plan de embellecimiento institucional, sino de una intervención directa sobre un entorno que penaliza la imagen de la principal industria canaria. Cuando la competencia turística global aprieta, cuidar el producto desde que el viajero pisa la isla es una necesidad económica ineludible. El paisaje también forma parte de la oferta.

Subvenciones en especie frente al cheque directo

El mecanismo elegido para articular esta dotación económica refleja un enfoque sensato y eficiente respecto al uso de los fondos. En lugar de transferir dinero de manera incondicionada a los dueños de las fincas, la Mancomunidad ha optado por las ayudas en especie. Esto significa que el presupuesto público se destinará a financiar y ejecutar materialmente las labores de limpieza, desmontaje y retirada de residuos en las parcelas privadas seleccionadas.

Esta fórmula garantiza que el capital se emplea estrictamente en el fin previsto. Se evita el riesgo de que las transferencias directas se diluyan en otros propósitos y se asegura que el impacto sobre el paisaje sea real e inmediato. Para los propietarios de los terrenos, supone la oportunidad de adecentar unas propiedades cuyo mantenimiento había dejado de ser rentable hace tiempo, recuperando parte del valor del suelo al liberarlo de estructuras ruinosas.

Los tiempos de la administración

El proceso formal ya está en marcha, aunque los ritmos burocráticos imponen su propia velocidad, a menudo alejada de la agilidad que demanda la economía real. Tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados disponen de 20 días hábiles para presentar sus solicitudes. Sin embargo, la ejecución material de los trabajos no se espera hasta el año 2027, quedando además sujeta a la disponibilidad presupuestaria del próximo ejercicio.

Mientras el sector turístico y los operadores privados requieren mejoras continuas y rápidas para mantener su nivel de competitividad, la maquinaria administrativa sigue exigiendo paciencia a los dueños de las fincas para ver los resultados sobre el terreno. Los tiempos del sector público rara vez coinciden con las urgencias del mercado.

El peso del pasado agrícola

El sureste de Gran Canaria ilustra a la perfección la transformación económica del archipiélago. Donde antes prosperaba una agricultura intensiva, hoy quedan esqueletos de metal, mallas rotas y plásticos desgarrados por el viento. La pérdida de competitividad del sector primario dejó tras de sí estas infraestructuras, convirtiendo lo que fue un activo productivo en un claro pasivo medioambiental.

La intervención actúa aquí para corregir esta externalidad negativa. La nueva convocatoria pretende sumar terrenos a los ya adecentados en campañas anteriores. El pasado mes de marzo, la Mancomunidad presentó el balance de su plan previo, que logró limpiar más de 130 hectáreas y retirar cerca de 750.000 kilos de residuos. Aquella fase demostró que intervenir en este paisaje obsoleto genera un beneficio tangible y directo, dinamizando además la contratación de decenas de operarios.

Rentabilidad visual para la industria turística

El adecentamiento del corredor aeroportuario trasciende la simple retirada de residuos. Constituye una inversión indirecta en el motor de crecimiento de Gran Canaria. El visitante que se desplaza hacia su hotel en el sur no distingue entre lindes municipales ni presta atención a la titularidad de los terrenos; consume un destino en su conjunto.

Retirar las cicatrices del abandono agrícola mejora la percepción global del destino, revaloriza el entorno y ofrece un marco visual más acorde a la calidad de los servicios que el capital privado se esfuerza por ofrecer. Con esta nueva dotación, el sureste grancanario da un paso necesario para alinear sus infraestructuras con las exigencias de un mercado que no perdona el descuido estético.