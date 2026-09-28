Gran Canaria y Anaga intercambian saberes sobre pesca artesanal y tradiciones locales

Representantes de las Reservas de la Biosfera de Gran Canaria y el Macizo de Anaga han compartido durante dos jornadas experiencias relacionadas con la pesca artesanal, las tradiciones y la transmisión de conocimientos entre generaciones.

El encuentro, celebrado en Agaete y La Aldea de San Nicolás dentro del programa de hermanamientos territoriales de Anaga Biofest, reunió a pescadores, vecinos, colectivos y agentes locales de las dos islas.

La pesca artesanal conecta Agaete y Punta del Hidalgo

En Agaete, las actividades se centraron en el mar y en las técnicas tradicionales de pesca artesanal, con la participación de representantes de las comunidades pesqueras de Agaete y Punta del Hidalgo.

Las jornadas permitieron compartir experiencias sobre la actividad y abordar los nuevos retos a los que se enfrenta el sector.

El intercambio continuó en La Aldea de San Nicolás, donde los participantes vinculados a iniciativas de Anaga conocieron el trabajo de la Fundación Canaria Proyecto Comunitario La Aldea para recuperar, conservar y transmitir la memoria de las tradiciones locales.

Cinco años de colaboración

La edición de 2026 cumple cinco años de colaboración entre las Reservas de la Biosfera de Gran Canaria y Anaga mediante estos encuentros entre comunidades y proyectos locales.

El programa tendrá continuidad el próximo 17 de octubre en Tenerife, completando el intercambio entre ambos territorios. El cierre de las colaboraciones llegará en noviembre con un acto que repasará el recorrido del festival por territorios canarios reconocidos por la Unesco.

Anaga Biofest ha recibido además este año el Premio Magallanes-Elcano de Innovación Social 2026 en la categoría de Cultura, Entretenimiento y Turismo, tras ser seleccionado entre 234 candidaturas iberoamericanas.