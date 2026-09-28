Josué Ángel de CanariasToday denuncia el crecimiento de las ONGs financiadas con fondos públicos

La gestión de la crisis migratoria en el archipiélago canario ha generado un intenso debate no solo en el ámbito humanitario y político, sino también en el terreno económico y de la gestión de recursos públicos. En una reciente entrevista, Josué Ángel, dueño del portal informativo Canarias Today, ha expuesto una visión sumamente crítica respecto al papel que desempeñan las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en la atención a las personas que llegan a las costas de las islas. Desde su perspectiva informativa, el modelo actual de acogida se ha transformado en un sistema donde priman los intereses corporativos bajo el paraguas de la labor social.

La externalización de un servicio básico

El núcleo de la argumentación de Josué Ángel radica en la naturaleza contractual de las entidades que gestionan los centros y los recursos destinados a los migrantes. El director de Canarias Today define a las ONG, "sin lugar a duda", como un "servicio externo, externalizado" que asume responsabilidades que, en teoría, podrían competer a la Administración Pública. Ángel traza un paralelismo con otros sectores del Estado, señalando que mientras la privatización de servicios públicos suele ser objeto de un riguroso escrutinio y crítica social, la externalización de la ayuda humanitaria parece gozar de una inmunidad en el debate público.

Desde su punto de vista, aunque estas asociaciones se presenten formalmente como entidades "no gubernamentales y sin ánimo de lucro", su funcionamiento interno obedece a las lógicas del mercado privado. "Lo privado siempre al final también requiere un beneficio económico, como es lógico en cualquier empresa", sostiene el entrevistado, subrayando que las ONG necesitan generar ingresos y rentabilidad para mantener sus estructuras operativas.

Crecimiento de infraestructuras y reparto de fondos

El impacto de esta externalización se hace evidente, según Ángel, en el crecimiento continuado que han experimentado estas organizaciones a lo largo de los años en los que la crisis migratoria se ha mantenido activa. Argumenta que el volumen de fondos públicos destinados a estas entidades aumenta proporcionalmente al número de personas que llegan a las costas. "La infraestructura cada vez es mayor y es cada vez mayor por el número de billetes que ingresan", asevera el responsable de Canarias Today.

Este flujo constante de capital público permite a las organizaciones no solo ampliar sus instalaciones, sino también incrementar sus plantillas. Josué destaca que con estos fondos se terminan "pagando sueldos, y muchos, pues, son familiares". Además, plantea dudas sobre el destino final de los excedentes presupuestarios.

Agilidad presupuestaria y prioridades institucionales

Para ilustrar la magnitud de los recursos movilizados, Josué Ángel expone el contraste entre la supuesta rigidez presupuestaria para servicios públicos locales y la flexibilidad financiera cuando se trata de la gestión migratoria. Denuncia que, mientras las autoridades argumentan la existencia de un "techo de gasto" o la falta de partidas para financiar, por ejemplo, la Universidad Pública, las Administraciones no dudan en movilizar grandes sumas de dinero para la acogida.

"Si hacen falta cien millones, hay cien millones. Si hacen falta trescientos millones, hay trescientos millones", asegura el comunicador, indicando que estos fondos rara vez se destinan a otras urgencias sociales. Pone como ejemplo paradigmático la situación en Ceuta, donde, asegura, "se está invirtiendo millones y millones [...] y se están haciendo campamentos en dos meses". Esta agilidad para levantar infraestructuras y movilizar recursos económicos demuestra, a su juicio, que "cuando se quieren hacer las cosas, se demuestra que hay dinero, recursos y medios", lo que evidencia un claro interés por mantener activo un sector que se ha consolidado financieramente a raíz de la ruta migratoria.