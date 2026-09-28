Josué Ángel denuncia el "chantaje moral" en el debate migratorio: "Te señalan por priorizar a tu pueblo"

El análisis de la crisis migratoria en Canarias trasciende la gestión económica y se adentra profundamente en la percepción ciudadana, la seguridad en las calles y la libertad de información. Durante su intervención, Josué Ángel, cara visible de Canarias Today, abordó lo que él considera una desconexión fundamental entre las políticas institucionales y el "sentir de la gente por la calle". El comunicador argumenta que existe un esfuerzo concertado por parte de ciertos sectores políticos y organizaciones para silenciar las preocupaciones legítimas de la población mediante el uso de etiquetas descalificativas y presiones legales.

El "chantaje moral" frente a las prioridades ciudadanas

Uno de los conceptos centrales expuestos por Josué es la existencia de un "chantaje moral" sistemático en el discurso público. Según su análisis, cualquier ciudadano o figura pública que exprese dudas sobre la viabilidad de acoger a miles de inmigrantes, o que exija priorizar los recursos del Estado en la población local, es automáticamente tachado de "xenófobo". Señala directamente a la izquierda política de utilizar esta "supuesta superioridad moral" para evitar fiscalizar una gestión que él califica de desastrosa.

"Si tú priorizas en tu propio pueblo [...] lo que tienes que invertir es en las necesidades de tu pueblo", defiende Josué, recordando que en Canarias existen graves problemas de pobreza y personas en situación de calle que carecen de ayudas habitacionales. Josué dice que priorizar a la propia comunidad no es un acto de odio, sino un comportamiento humano intrínseco y lógico. "Realmente uno se preocupa más por su familia que por la familia del vecino, y eso no quiere decir que le quieras que le vaya mal a la familia del vecino", ilustra, lamentando que por mantener esta postura lógica "te señalan" públicamente.

Estadísticas de criminalidad y el sesgo de la prensa

La seguridad ciudadana es otro de los pilares en el discurso de Canarias Today. Josué Ángel afirma, apoyándose en su interpretación de las estadísticas policiales, que los delitos graves han experimentado un incremento significativo en núcleos urbanos como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Menciona específicamente un aumento en las "violaciones con penetración" y en los "robos con violencia", asociando una parte de esta criminalidad a la inmigración, tanto legal como ilegal. Aunque puntualiza que "no todo se está cometiendo por personas extranjeras", subraya que una parte considerable sí lo es, y que los delincuentes autóctonos "evidentemente siempre delincuentes de casa, eso está claro".

Frente a esta realidad, Josué critica duramente el papel de los medios de comunicación tradicionales, acusándolos de mantener un doble rasero a la hora de informar. Denuncia que la prensa oculta sistemáticamente la nacionalidad de los agresores cuando se trata de inmigrantes implicados en delitos graves como agresiones sexuales o robos violentos, optando por términos genéricos como "un varón" o "un joven". Sin embargo, señala la hipocresía mediática afirmando que "cuando es extranjero pero es turista, si su condición es de turista, sí se pone". Pone como ejemplo el trato informativo hacia cómo "un turista alemán pinta unas paredes de no sé qué", donde la nacionalidad se destaca en el titular, evidenciando un interés por "tapar" una realidad que resulta incómoda para ciertos sectores políticos.

Presiones y amenazas de censura por parte de entidades

El esfuerzo por controlar la narrativa no se limita al sesgo mediático, sino que se traduce en presiones directas contra quienes intentan exponer información alternativa. Josué Ángel relata haber sido blanco de intentos de censura por parte de grandes organizaciones no gubernamentales cuando publica contenido que les resulta perjudicial.

"A la mínima que publique algo que sea delicado para ellos, lo primero que hacen es escribirte para que lo borres", confiesa el comunicador. Estas solicitudes de borrado suelen venir acompañadas de amenazas explícitas de emprender acciones legales y llevar el asunto "a temas judiciales" si no se acata la petición. Ángel menciona específicamente haber recibido presiones y burofaxes de organizaciones de gran peso institucional, citando el caso de Cáritas Madrid. A pesar de estas coacciones destinadas a "meterte miedo", el director de Canarias Today asegura mantenerse firme: "Yo no tengo por qué tener miedo [...] yo no hago nada como para que yo tenga que sufrir ese miedo y esas amenazas".