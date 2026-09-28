Josué Ángel propone internar a los inmigrantes en centros cerrados para frenar el "efecto llamada" en Canarias

Ante el escenario de colapso institucional y tensión social descrito, el debate sobre la inmigración en Canarias demanda soluciones estructurales que modifiquen el paradigma actual de acogida. Josué Ángel, al frente de Canarias Today, desgrana una serie de propuestas concretas que abogan por el endurecimiento del marco legal, el control estricto de los flujos y una profunda revisión de las políticas de arraigo, tutelaje de menores y concesión de la nacionalidad.

La propuesta de los centros cerrados

El actual sistema de centros de acogida abiertos es, según Josué Ángel, uno de los grandes motores del "efecto llamada" que perpetúa la llegada incesante de embarcaciones. El director de la plataforma defiende que la primera medida de contención pasa por internar a los migrantes irregulares en instalaciones de régimen cerrado en el momento de su llegada, a la espera de tramitar su expulsión del país.

Josué se apresura a matizar que no aboga por tratos inhumanos: "No un centro de un campo de concentración, sino un centro como los que tienen ahora, pero que estén ahí". Estos recintos deben proveer las necesidades básicas elementales, garantizando que los internos cuenten con "su asistencia sanitaria, evidentemente, su ropa, su comida, sus duchas, sus camas, lógico, como a cualquiera le gustaría que llegara a un país y le den". Sin embargo, insiste en que se debe restringir totalmente la libertad de movimiento por el territorio nacional. Critica el actual circuito por el cual un migrante irregular "va a estar aquí deambulando, luego te vas a ir a Madrid, te vas a un hotel de Madrid y acabas viviendo en Huesca", lo que envía un mensaje de permisividad a las mafias. "Si tú llegas aquí, vas de aquí a tu país", sentencia como principio básico de su modelo de gestión migratoria.

Repatriación de delincuentes y la situación de los menores

En materia de Seguridad y Justicia, la postura de Canarias Today es inequívoca: cualquier extranjero que cometa un delito debe ser expulsado inmediatamente del territorio español. "Si tú vienes desde otro país aquí y tú cometes un delito, automáticamente tú eres repatriado a tu país", asevera Josué Ángel, extendiendo esta medida tanto a la inmigración legal como ilegal. Subraya que, si un ciudadano español delinque en el extranjero, vería con buenos ojos que fuera devuelto para que el Estado español asuma la responsabilidad de sus propios criminales, aplicando la misma lógica a España.

Por otro lado, la problemática de los Menores Extranjeros No Acompañados (Menas) requiere, en su opinión, una lectura crítica de la gestión estatal. Josué denuncia la paradoja institucional que supone retener a estos jóvenes en el archipiélago cuando sus países de origen han mostrado disposición a recibirlos. Destaca que el Gobierno marroquí "dice que los que los acoge, que se los den, y sin embargo el Gobierno español dice que no, que no". Esta retención se produce incluso cuando los menores tienen "hasta los padres identificados [...] el país, el teléfono y todos los registros están", según consta en informes de las propias ONG. En lugar de propiciar el reagrupamiento familiar, el Estado opta por mantenerlos en "pisos para jóvenes extutelados" sufragados "con dinero público", cifrando en más de 40 los pisos de este tipo solo en la isla de Tenerife. Además, recalca que muchos de estos menores son "pibes también de 15, 16 años" que terminan escapando o desapareciendo de los centros.

El control de la nacionalidad y los derechos políticos

Finalmente, Josué Ángel alerta sobre las implicaciones políticas de la actual legislación en materia de extranjería y derechos civiles. Considera que la nacionalidad española "básicamente se regala", alertando de un proceso laxo que culmina con la concesión del derecho al sufragio a individuos que no poseen un verdadero arraigo. "Se quiere permitir votar en elecciones a personas que no saben ni dónde [...] queda a lo mejor Canarias, por ejemplo, y podrían votar para influir en el devenir de nuestro pueblo", advierte, señalando el peligro de que personas sin interés real en el territorio puedan alterar los equilibrios democráticos locales.

Para el responsable de Canarias Today, la ciudadanía confiere "unos derechos que esos derechos hay que ganárselos y hay que formar parte del grupo al que se quiere pertenecer", criticando a quienes obtienen los documentos para luego negarse a integrarse en la sociedad de acogida. Como medida correctiva adicional a las políticas expuestas, sugiere que las autoridades deberían contemplar la opción de "retirar la nacionalidad" a aquellos individuos naturalizados que cometan actos graves o incumplan las obligaciones inherentes a su condición de ciudadanos europeos.