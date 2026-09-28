La vivienda en Canarias se encarece un 14% y supera el ritmo de subida nacional

El sueño de comprar una casa en Canarias exige hoy un esfuerzo económico mayor que hace un año. Los números reflejan una realidad que miles de familias y ahorradores palpan cada día al buscar un inmueble. Durante el segundo trimestre de este 2026, el valor tasado de la vivienda libre en el archipiélago experimentó una escalada del 14,2%. Este movimiento sitúa el precio medio del metro cuadrado en 2.279,4 euros.

El incremento supera con holgura la media nacional. En el conjunto de España, el encarecimiento interanual se detuvo en un 12,5%, marcando un valor de 2.355 euros. Los datos, certificados por el Instituto Canario de Estadística (Istac), confirman que el mercado inmobiliario isleño opera bajo una dinámica propia.

La presión de la demanda sobre un territorio limitado

Cualquier análisis económico riguroso explica este fenómeno de forma sencilla. Canarias es un territorio fragmentado donde el suelo disponible es un bien escaso. La creación de nuevos hogares y el interés legítimo del capital exterior chocan de frente con un parque de viviendas que no crece al ritmo necesario. Cuando la demanda aprieta y la oferta de nueva construcción encuentra barreras para expandirse, el mercado ajusta el desequilibrio por la vía del precio.

Bajo este escenario, las dos provincias canarias se han afianzado entre las nueve más caras de todo el país. Santa Cruz de Tenerife lidera ahora el coste en las Islas, alcanzando los 2.296,6 euros por metro cuadrado. Las Palmas sigue la estela muy de cerca con 2.263 euros. Ambas superan la barrera de los dos mil euros, alejándose de zonas peninsulares como Ciudad Real o Jaén, donde el metro cuadrado apenas supera los 850 y 900 euros respectivamente. Quedan lejos, eso sí, de los mercados más tensionados como Madrid o Baleares, cuyos valores rondan los 4.000 euros.

El estancamiento del modelo protegido

La dicotomía del sector queda al descubierto al observar la vivienda protegida. Frente al dinamismo de la vivienda libre, donde comprador y vendedor pactan el precio de forma voluntaria, el mercado regulado por la Administración muestra un encefalograma casi plano.

En el último año, el valor de la vivienda protegida en Canarias subió apenas un 3,7%, fijándose en 1.231,2 euros el metro cuadrado. Este avance, inferior al 5% registrado a nivel nacional, ilustra los límites de la planificación centralizada. La densa burocracia, la falta de suelo finalista liberado por las instituciones y la nula rentabilidad que el modelo intervenido ofrece a los promotores paralizan la construcción de este tipo de inmuebles. El resultado es un tapón administrativo que deja a los ciudadanos sin alternativas viables.

El precio como termómetro económico

La lectura de estos indicadores es diáfana. El mercado libre canario absorbe toda la tensión de una sociedad que demanda espacios donde residir y prosperar. Al carecer de un urbanismo ágil que permita aumentar la oferta de ladrillo de forma natural, las casas ya existentes adquieren un mayor valor.

Señalar esta subida como una anomalía es un error de diagnóstico. Los precios funcionan como el termómetro de la economía real. Y hoy, en Canarias, ese termómetro indica que hay mucha gente dispuesta a comprar y muy poca obra nueva disponible. Mientras construir siga siendo una carrera de obstáculos burocráticos y el suelo se restrinja por decreto, el valor de la vivienda libre seguirá reflejando el verdadero coste de la escasez.