Las Palmas adjudica por 1,68 millones la redacción y dirección del futuro Paseo Guiniguada

Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado por 1,68 millones de euros la redacción del proyecto de ejecución, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud del futuro Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias.

El contrato ha sido adjudicado a Batlle I Roig Arquitectura SLP, responsable de la propuesta AWA, ganadora del concurso celebrado en 2025, y tendrá un plazo de ejecución de 48 meses.

La adjudicación no corresponde todavía a la ejecución material de las obras, sino al desarrollo técnico necesario para definir y dirigir la futura transformación del ámbito.

Una actuación sobre 40.000 metros cuadrados

La propuesta plantea intervenir sobre aproximadamente 40.000 metros cuadrados del barranco de Guiniguada con nuevos espacios peatonales, zonas ajardinadas y arbolado.

El proyecto busca mejorar la conexión entre el casco histórico, la costa y los barrios del interior, además de aumentar la superficie vegetal y favorecer los desplazamientos peatonales.

AWA obtuvo el 46,7% de los votos en la consulta ciudadana y fue también la propuesta mejor valorada por el jurado, con 83 puntos sobre 90.

Una nueva plaza junto al Pérez Galdós

Entre las actuaciones previstas figura la transformación del espacio situado entre el Mercado de Vegueta y el Teatro Pérez Galdós en una plaza polivalente de 1.940 metros cuadrados destinada a actividades y eventos culturales.

El diseño incorpora también un gran paseo central con arbolado y zonas de sombra que podrá utilizarse para exposiciones temporales al aire libre.

Otra de las intervenciones previstas afecta a las cuatro estatuas del Puente de Piedra, que representan las estaciones del año. Las esculturas se integrarán en un mosaico vegetal de cuatro colores a lo largo del paseo.

Con la adjudicación comienza ahora el desarrollo técnico de una actuación que pretende transformar el Guiniguada, aunque la construcción del nuevo paseo dependerá de fases posteriores a la redacción del proyecto.