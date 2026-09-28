Más de 100 menores están en exclusión residencial extrema en la provincia occidental, según Cáritas

Más de 100 menores se encuentran en situación de exclusión residencial extrema en la provincia occidental de Canarias, según los datos expuestos este lunes por Cáritas Diocesana de Tenerife en una Comisión sobre Pobreza Infantil.

La entidad engloba en esta situación a quienes residen en infraviviendas o en inmuebles que no se adaptan a sus necesidades básicas y reclama abordar la pobreza infantil desde diferentes ámbitos, más allá de los servicios sociales.

Más de 2.000 menores atendidos en 2025

Cáritas atendió durante 2025 a 12.466 personas en la provincia occidental, de las que 2.250 eran menores pertenecientes a las familias acompañadas por la organización.

El secretario general de Cáritas Diocesana de Tenerife, Ricardo Iglesias, señaló además que un 25% de la población de Canarias se encuentra en situación de exclusión y advirtió del aumento de los hogares que permanecen en una situación de integración precaria.

Según los datos expuestos por la entidad, el 46,1% de los hogares formados por cinco o más personas se encuentra en exclusión en Canarias. El porcentaje alcanza el 42,3% entre las familias monoparentales.

A través del proyecto Base 25, financiado por el Cabildo de Tenerife y destinado a acompañar a familias en riesgo de perder su vivienda, Cáritas atendió el pasado año a 527 menores en esa situación en Tenerife.

Dificultades para acceder a prestaciones

Entre sus reclamaciones, Cáritas plantea ordenar el catálogo de servicios sociales y simplificar los procedimientos que deben superar las personas en situación de exclusión para acceder a prestaciones y recursos.

La entidad identifica el empadronamiento como uno de los principales obstáculos, al tratarse de un requisito que condiciona el acceso a diferentes derechos y servicios.

Iglesias también reclamó mayor rapidez en la llegada de la financiación pública a las entidades sociales y advirtió de que los retrasos pueden poner en riesgo la continuidad de algunos proyectos.

Por su parte, el director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Rognoni, defendió que la pobreza infantil debe abordarse de forma transversal, con la participación de áreas como Vivienda, Educación, Sanidad, Cultura y Servicios Sociales.

La emergencia del volcán en La Palma

Sobre la situación de La Palma tras la erupción del Tajogaite, Cáritas considera que la emergencia social vinculada directamente al volcán está prácticamente superada.

La organización continúa acompañando a personas afectadas, aunque señala que actualmente las familias que solicitan ayuda lo hacen principalmente por problemas diferentes a los derivados de la emergencia volcánica.