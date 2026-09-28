NC pide que se aplique la tasa turística para visitantes a Lanzarote

Desde Nueva Canarias en Lanzarote han pedido que se aplique la tasa turística a los no residentes que quieran visitar la isla. "Aquel turista no residente que quiera visitar Lanzarote, que pague una tasa", ha destacado el portavoz del partido, Yoné Caraballo, diputado y candidato a la presidencia del Cabildo de Lanzarote por Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC)."Ha llegado el momento de pasar de los hechos y no palabras, a los hechos de verdad", ha recalcado.

Caraballo ha destacado que "no hablamos solo de una propuesta política: el 51,8% de los residentes de Lanzarote ya apoyaba en 2024 que los turistas pagaran un impuesto por cada noche de alojamiento", según el ISTAC.

Desde el partido político canario dejan claro que "quien llega en avión y se aloja, debe contribuir, quien llega en crucero, también. Y cada euro recaudado debe quedarse en Lanzarote", ha señalado Caraballo.

Una tasa turística que tiene como objetivo, han dicho, para "afrontar" los efectos del turismo. La cuantía "debe estudiarse, pero hablamos de una contribución razonable, similar a la existente en otros destinos turísticos", ha añadido.

"No va de poner puertas al turismo", ha subrayado, por el contrario, la tasa servirá para "contribuir a cuidarla y sostener Lanzarote".

El partido ha resaltado que "la isla quiere turismo, pero quien visita nuestra isla y genera una presión sobre nuestro territorio también debe contribuir a sostenerlo", ha afirmado.

Proponen que el Cabildo de Lanzarote dé el paso

La nueva Ley de Cabildos permite a estas instituciones ejercer iniciativa legislativa ante el Parlamento de Canarias. Queremos utilizar esa herramienta para impulsar una tasa turística de ámbito insular, con seguridad jurídica y con los recursos destinados a nuestra isla.

La cuantía debe estudiarse, pero hablamos de una contribución razonable, similar a la existente en otros destinos turísticos.

Excelcan argumenta que "no es momento"

La implantación de una tasa turística en Canarias, vuelve a ser noticia entre el sector turístico del archipiélago. Una propuesta para sus visitantes que pretende mejorar y hacer más sostenible el turismo en las islas y conservar los espacios naturales protegidos. La tasa ayudaría a recaudar fondos para el desarrollo de infraestructuras públicas y diferentes servicios.

La asociación que agrupa a las mayores empresas canarias del sector turístico, Excelcan, defendió que "no es momento" de plantear la implantación de una tasa turística en las islas y recuerda que el sector aporta el 40 % de los ingresos de la comunidad autónoma, recogió la Agencia EFE.

El presidente y el vicepresidente de Excelcan, Santiago de Armas y José Carlos Francisco, insistió en que la aportación del turismo en los ingresos ha "subido de manera considerable" en los últimos años, por lo que sostuvieron que las "arcas públicas tienen suficiente para acometer" sus responsabilidades, concretó en rueda de prensa.

Además, ello se puede observa en cómo han evolucionado los presupuestos públicos, tanto de la comunidad autónoma como de los ayuntamientos, frente a la renta del ciudadano que supe "poco", lo que implica que "hay más dinero público que privado" y que el turismo aporta "una gran cantidad de ingresos de los que se nutren los presupuestos".

Y, por ello, crear una tasa turística "es meter más carbón a la caldera pública para que luego el gasto no esté tan claro", opinó Francisco.