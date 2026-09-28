Omar Acosta, la voz de la radio canaria que permanecerá en el recuerdo

La radio canaria está de luto por el fallecimiento de Omar Acosta, periodista palmero que durante décadas estuvo vinculado al mundo de la comunicación y cuya voz se convirtió en una de las más reconocibles de las ondas en Canarias.

Acosta falleció este domingo en su isla natal, dejando atrás una larga trayectoria profesional y el recuerdo de compañeros y oyentes que compartieron con él diferentes etapas de la radio en las Islas.

Su carrera estuvo ligada durante años a Radio Club Tenerife, donde coincidió con numerosos profesionales de la comunicación. También desarrolló parte de su trayectoria en Radio 21, manteniendo siempre su vínculo con un medio al que dedicó buena parte de su vida profesional.

Quienes compartieron micrófonos y redacciones con él recuerdan especialmente su personalidad, su profesionalidad y una voz característica que terminó formando parte de la memoria radiofónica de varias generaciones de canarios.

Su trayectoria pertenece a una época en la que la radio tenía una presencia especialmente cercana en la vida cotidiana de los oyentes. Una radio hecha desde los estudios, pero también desde la calle, con profesionales que construyeron durante años una relación directa con su audiencia.

Precisamente, uno de los últimos reencuentros de Acosta con antiguos compañeros de Radio Club Tenerife permitió recuperar parte de aquellos años compartidos. Profesionales que habían coincidido durante las décadas de los setenta, ochenta, noventa y los primeros años del 2000 volvieron a reunirse para recordar una etapa que marcó sus vidas.

Ahora, tras conocerse su fallecimiento, aquellos años regresan a la memoria de quienes compartieron profesión y amistad con el periodista palmero.

Con la muerte de Omar Acosta desaparece una voz vinculada a la historia de la radio en Canarias, pero permanece el recuerdo de su trayectoria y de los años que dedicó a una profesión que marcó su vida.

La noticia ha provocado muestras de pesar entre compañeros y amigos del mundo de la comunicación, que recuerdan al periodista palmero por su cercanía y por la huella que dejó tras décadas detrás de un micrófono.