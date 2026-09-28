Rescatan a 557 migrantes de tres cayucos arribados en El Hierro

Salvamento Marítimo ha rescatado durante la madrugada a 557 migrantes que viajaban en tres cayucos llegados a aguas próximas a El Hierro, según ha informado la agencia EFE.

La primera embarcación que ha socorrido la Salvamar Diphda la conformaban 268 ocupantes, entre ellos cuatro menores y 17 mujeres, que partieron del Parque Natural Varela (Guinea Bissau). Los migrantes, originarios de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Mali, Guinea Bissau y Costa de Marfil, llevaban once días a bordo de ese cayuco.

Salvamento Marítimo ha trasladado a los migrantes a La Restinga en la madrugada de este lunes, a las 01.14 horas, según han detallado a EFE los servicios de emergencia de El Hierro.

Una vez en tierra, al ser atendidos por los voluntarios de Cruz Roja, tres de ellos han recibido asistencia sanitaria por diversas patologías. Después, uno de ellos ha sido trasladado al hospital Nuestra Señora de Los Reyes tras sufrir un prolapso hemorroidal con posible trombosis.

Hasta ahora, un total de 892 personas han llegado a la isla de El Hierro durante las últimas dos semanas de septiembre.

Otras dos embarcaciones llegan al puerto de La Restinga

Otra patera ha sido localizada, a las 06.00 horas, con un total de 99 migrantes a bordo de una embarcación situado a 65 kilómetros del puerto de La Restinga. La Salvamar Diphda ha auxiliado a los ocupantes de la embarcación, que ha arribado en el puerto de El Hierro pasadas las 09.15 horas.

Los ocupantes de otra nueva patera han sido socorridos, concretamente 190 personas, tras comunicarse el aviso de la localización de un tercer cayuco situado a 22 kilómetros al sur de El Hierro.

Los ocupantes de la última embarcación interceptada, sobre las 5.37 horas, arribaron en El Hierro pasadas las 09:15 horas.

Nueva semana de llegadas a Canarias

La semana pasada también estuvo marcada por las llegadas de diferentes embarcaciones precarias a Canarias, concretamente, a las islas de Lanzarote y El Hierro. Salvamento Marítimo interceptó el pasado jueves un cayuco con 107 migrantes a bordo en aguas próximas a la isla de El Hierro, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

La embarcación fue localizada en la tarde del pasado jueves al suroeste de El Hierro, siendo trasladados los ocupantes hasta el muelle de La Restinga, donde los migrantes fueron asistidos por el dispositivo sanitario en la zona.

Un total de 335 las personas llegaron durante la semana a la isla de El Hierro.

Cinco embarcaciones precarias arribaron en Canarias, concretamente a Lanzarote y El Hierro, entre el pasado miércoles y jueves. Salvamento Marítimo rescató a unos 429 inmigrantes a bordo de diferentes neumáticas desde la tarde del pasado miércoles y hasta las 05.30 horas del pasado jueves, 24 de septiembre, según informó el ente institucional y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.