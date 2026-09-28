Tenerife contará con más de 150 espacios libres de humo y de vapeo en toda la isla

El Cabildo de Tenerife establecerá más de 150 espacios libres de humo y de vapeo en toda la isla, según ha informado el Cabildo Insular en nota de prensa.

La iniciativa contempla la identificación de, al menos, tres espacios por cada municipio de Tenerife, así como la totalidad de las paradas de las líneas 1 y 2 del tranvía, en ambos sentidos de circulación.

Con esta actuación, el Cabildo Insular avanza en la creación de entornos protegidos frente al humo del tabaco y el vapor de los cigarrillos electrónicos, dando respuesta a una problemática que, según los datos disponibles, continúa creciendo en Canarias, especialmente entre los más jóvenes.

El consejero de Educación para la Prevención del Cabildo de Tenerife, Juan Acosta, ha subrayado que "esta red de espacios libres de humo y de vapeo es una herramienta más para proteger la salud de la población, especialmente de los más jóvenes, en los lugares que más transitamos cada día".

Acosta ha agradecido "el compromiso de todos los ayuntamientos de la isla y de Metrotenerife, sin cuya colaboración esta identificación no habría sido posible", y ha señalado que "esta identificación es solo el principio. Nuestra intención es seguir creciendo hasta construir una auténtica red de espacios libres de humo y de vapeo por toda la isla".

La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, ha señalado que "el transporte público debe ser también un espacio de bienestar, convivencia y protección de la salud. Incorporar todas las paradas de las líneas 1 y 2 del tranvía a esta red nos permite trasladar el mensaje preventivo a miles de personas cada día y hacerlo precisamente en lugares donde conviven usuarios de todas las edades".

García ha añadido que "desde el área de Movilidad y Metrotenerife nos sumamos plenamente a esta iniciativa porque entendemos que promover una movilidad sostenible no consiste únicamente en ofrecer alternativas al vehículo privado, sino también en cuidar la calidad de los espacios vinculados al transporte público. Queremos que las paradas del tranvía sean entornos más saludables y contribuir, especialmente entre nuestros jóvenes, a desnormalizar tanto el consumo de tabaco como el vapeo".

Por su parte, el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Santa Cruz de Tenerife, Andrés Orozco, ha destacado que "avanzar en la creación de espacios libres de humo y de vapeo es avanzar directamente en prevención. Sabemos que el tabaco continúa siendo uno de los principales factores de riesgo evitables asociados al cáncer y nos preocupa especialmente la creciente normalización del uso de cigarrillos electrónicos entre los más jóvenes. Por eso es fundamental actuar también sobre los entornos, reduciendo la exposición y evitando que fumar o vapear se perciba como una conducta normal en los espacios de convivencia".

Más de 150 espacios en toda Tenerife



Identificar y señalizar espacios libres de humo y de vapeo constituye una herramienta de prevención que permite reducir la exposición al humo de segunda mano y contribuir a disminuir la normalización social del tabaco y del vapeo, especialmente entre los menores.

La actuación permitirá, además, reforzar los mensajes preventivos que se trabajan en las aulas a través del Proyecto FARO y de los programas de la Escuela Preventiva del Cabildo, al tiempo que contribuye a proteger a colectivos especialmente vulnerables, entre ellos menores, personas mayores, embarazadas y personas con patologías respiratorias.

La selección de los espacios se realizará de forma coordinada con cada uno de los ayuntamientos de la isla, priorizando plazas y lugares de alta concurrencia, entradas de centros educativos, entornos cercanos a centros de salud y otros puntos de tránsito habitual de la ciudadanía.

A esta red se sumará la totalidad de las paradas del tranvía de Tenerife de las líneas 1 y 2 y en ambos sentidos, espacios por los que transitan diariamente miles de personas y que permitirán ampliar considerablemente el alcance del mensaje preventivo.