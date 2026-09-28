Tenerife se convierte en la capital del motor con el X Salón del Automóvil de Canarias

El Recinto Ferial acogerá del 1 al 4 de octubre una nueva edición de la feria del automóvil de Canarias, con 75 expositores y propuestas que van desde la electrificación hasta los nuevos sistemas de seguridad y conectividad.

Una cita para conocer y comparar las novedades del mercado

El Recinto Ferial de Tenerife volverá a convertirse esta semana en punto de encuentro para el sector del automóvil. Del 1 al 4 de octubre, la feria reunirá a 40 marcas en 75 expositores, en una edición que permitirá al público conocer de cerca los nuevos modelos y las tecnologías que están transformando la movilidad.

La presentación del evento tuvo lugar este lunes en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife y contó con la participación del consejero de Industria y vicepresidente de la Institución Ferial, Manuel Fernández; el director general de Promoción y Diversificación Económica del Gobierno de Canarias, Alexis Oliva, y el vicepresidente de Frepica, Rafael Pombriego.

Fernández destacó durante la presentación que la feria alcanza su décima edición consolidada como uno de los principales escaparates del sector de la automoción en Canarias. El consejero también puso en valor el papel del Recinto Ferial como espacio para acercar al público las nuevas tendencias de movilidad.

La cita está dirigida tanto a profesionales como a particulares y permitirá reunir en un mismo espacio buena parte de la oferta disponible en el mercado. Una oportunidad especialmente interesante para quienes estén pensando en adquirir un vehículo y quieran conocer y comparar diferentes opciones antes de decidirse.

La electrificación gana protagonismo

Las nuevas motorizaciones tendrán un peso destacado durante los cuatro días de feria. Los visitantes podrán conocer las diferentes alternativas que ofrece actualmente el mercado, junto a los últimos avances en seguridad, conectividad y tecnología aplicada al automóvil.

La industria auxiliar también estará presente, ampliando una oferta que permitirá acercarse no solo a los fabricantes de vehículos, sino también a otras empresas vinculadas al sector.

Durante la presentación, Alexis Oliva recordó el peso de la automoción en la economía de las islas. Según señaló, el sector representa alrededor del 4% del PIB de Canarias y genera más de 18.000 empleos directos e indirectos.

Por su parte, Rafael Pombriego destacó la variedad de la muestra y la posibilidad de que los visitantes puedan encontrar en un mismo recinto buena parte de las novedades del mercado.

La feria permanecerá abierta en el Recinto Ferial de Tenerife del 1 al 4 de octubre, con una oferta que permitirá comprobar de cerca hacia dónde avanza el automóvil y cuáles son las nuevas opciones disponibles para los conductores.