Tres investigados por agresión sexual en una patera quedan libres y el alcalde pide expulsarlos

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha reclamado al Gobierno de España la expulsión inmediata de los tres migrantes investigados por la presunta agresión sexual a una mujer durante una travesía en patera hacia Lanzarote.

Los tres hombres habían ingresado inicialmente en prisión provisional después de que una compañera de viaje denunciara haber sido violada durante la travesía y otro pasajero corroborara su relato como testigo. Posteriormente, un Juzgado de Arrecife acordó su puesta en libertad a petición de la Fiscalía.

La Fiscalía considera que España no puede juzgar los hechos

La clave de la decisión está en el lugar donde presuntamente ocurrió la agresión. La Fiscalía de Canarias sostiene que los hechos se produjeron en aguas internacionales y que, en las circunstancias concretas de este caso, los tribunales españoles carecen de competencia para perseguirlos.

Los investigados son dos ciudadanos malienses y uno burkinés de 21, 25 y 30 años que viajaban en una embarcación rescatada por Salvamento Marítimo el pasado 16 de septiembre, a unos 131 kilómetros de Canarias.

La Fiscalía ha pedido además a las Cortes Generales una reforma legal que permita perseguir determinados delitos cometidos en pateras con destino a España aunque tengan lugar en alta mar. El Ministerio Público plantea extender a estos supuestos una fórmula similar a la que desde 2007 permite actuar contra los patrones de embarcaciones utilizadas para la inmigración irregular.

El alcalde reclama su expulsión

Tras conocerse la puesta en libertad, De León ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Canarias que tramite de forma urgente la expulsión del territorio nacional de los tres investigados.

El alcalde sostiene además que, dado que la embarcación fue localizada fuera de aguas territoriales españolas y había partido de Marruecos, los ocupantes deberían haber sido trasladados a un puerto marroquí en lugar de desembarcar en Arrecife.

Se trata de la posición expresada por el primer edil, que ya había reclamado anteriormente al Gobierno central mayores controles en las fronteras marítimas y la activación de retornos de migrantes hacia Marruecos. El Ayuntamiento había hecho pública esa postura a comienzos de septiembre.

El caso ha abierto así dos frentes distintos: la petición política del alcalde para que los tres hombres sean expulsados y el problema de jurisdicción penal que ha llevado a la Fiscalía a reclamar un cambio legislativo para poder perseguir en España delitos de esta naturaleza cometidos durante travesías en aguas internacionales.