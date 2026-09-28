Una canaria se cuela entre las mejores del mundo en las WorldSkills de Shanghái

La Formación Profesional de Canarias ha dejado su sello en las WorldSkills 2026 de Shanghái. La estudiante canaria Laura Daniela Puerto Osorio ha conseguido la Medalla de Excelencia en la modalidad de Servicios de Restaurante y Bar y se ha situado entre las mejores participantes del mundo en su especialidad.

La joven obtuvo 725 puntos, una puntuación que le permitió compartir la quinta posición con las representantes de Hungría y Suecia y quedarse a solo dos puntos del bronce. La competición estuvo liderada por China, con 751 puntos, seguida de Singapur, con 748, mientras que Indonesia y Dinamarca compartieron la tercera posición con 727 puntos.

La Medalla de Excelencia distingue a los participantes que, sin subir al podio, superan los 700 puntos y alcanzan un elevado nivel de desempeño de acuerdo con los estándares internacionales de cada especialidad.

De La Palma a Shanghái

Laura Daniela Puerto Osorio llegó a la cita internacional después de proclamarse campeona de SpainSkills 2026 el pasado mes de febrero. En aquella competición representó al CIFP Virgen de las Nieves, en La Palma, y consiguió el billete para disputar las WorldSkills.

Actualmente estudia en el CIFP Virgen de Candelaria, en Tenerife, y durante su preparación para la competición internacional ha contado con el acompañamiento de su tutora, Vanesa Cabezas Pérez, que también formó parte de la delegación canaria desplazada hasta Shanghái.

Durante cuatro jornadas, la estudiante tuvo que superar diferentes pruebas y módulos relacionados con los Servicios de Restaurante y Bar. Su resultado final le permitió alcanzar la puntuación necesaria para recibir uno de los reconocimientos que otorga la competición mundial.

Otro canario compitió en Carpintería

La representación de las islas en Shanghái se completó con Matías Alejo Segovia Mitrovich, alumno del IES Geneto, en Tenerife, que participó en la modalidad de Carpintería.

El joven, también campeón nacional en SpainSkills 2026, consiguió 650 puntos en una especialidad en la que participaron alrededor de una veintena de competidores. Durante cuatro jornadas tuvo que desarrollar un exigente proyecto de trabajo en madera frente a participantes procedentes de distintos países.

Matías contó con el acompañamiento de su tutor, Ángel Antonio de Paz Expósito, y cerró su participación con una experiencia internacional que le permitió competir al máximo nivel dentro de su especialidad.

Más de 1.400 jóvenes en Shanghái

La 48.ª edición de las WorldSkills se celebró en Shanghái desde el pasado 22 de septiembre, con la participación de más de 1.400 jóvenes procedentes de más de 70 países y regiones.

Los participantes compitieron en 64 especialidades profesionales durante cuatro jornadas. La cita concluyó este domingo con la ceremonia de clausura y la entrega de reconocimientos ante unas 15.000 personas.

Laura y Matías formaron parte de la delegación española, integrada por 34 competidores en 31 modalidades profesionales.

Además de la Medalla de Excelencia conseguida por la estudiante canaria, España logró una medalla de bronce y otras cuatro Medallas de Excelencia. El resultado supone, según la organización española, la mejor actuación histórica de la delegación nacional en las WorldSkills.