Vivienda y empleo juvenil. Delgado y Sosa exigen soluciones inmediatas en Gáldar

Durante la entrega de los Premios Joven Canarias 2026, celebrada en el Centro Cultural Guaires de Gáldar, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y el alcalde del municipio, Teodoro Sosa, situaron las demandas estructurales del colectivo en el centro del debate político. El evento contó además con un mensaje en vídeo del presidente autonómico, Fernando Clavijo, quien instó a la juventud a trabajar por una Canarias mejor desde sus respectivos ámbitos. En su intervención, Delgado animó a la población joven a implicarse de forma directa en las políticas públicas, defendiendo que el Consejo de la Juventud y las entidades asociativas deben consolidarse como espacios vivos con interlocución real ante las instituciones. Por su parte, Teodoro Sosa remarcó que los jóvenes constituyen el presente del Archipiélago y urgió a las administraciones a dar respuestas coordinadas a sus grandes desafíos: la emancipación, el acceso a la vivienda, el empleo de calidad y una formación adaptada al mercado laboral.

Reconocimientos a la trayectoria colectiva e individual

La edición de 2026 registró un total de 65 candidaturas distribuidas entre las modalidades de 8 Islas, Colectivo e Individual. En el apartado principal, el Premio 8 Islas recayó en la Unión de Estudiantes de Canarias (UDECA), de Tenerife, en reconocimiento a sus más de tres décadas de trayectoria y a su labor articulando a 21 asociaciones en defensa de los derechos del estudiantado no universitario. Por su parte, en la modalidad Colectiva se distinguió a la asociación educativa NoPor OnSex, de Gran Canaria, por el impacto del proyecto 'Por-No Hablar' al abordar la influencia de la pornografía y la cultura digital en la afectividad y la sexualidad adolescente. Asimismo, el galardón Individual fue concedido a la enfermera lanzaroteña Cristina Martel Martín, fundadora de la Asociación Tempoko, por su trabajo en cooperación internacional y su implicación social en la atención a la infancia vulnerable y la integración de menores migrantes en las islas.

Reconocimiento a la gestión pública

Junto a los premios principales, el jurado decidió otorgar dos accésits para visibilizar proyectos destacados de inclusión social. El accésit en la categoría Colectiva fue a parar a la Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote (ADISLAN), valorando sus más de cincuenta años de trabajo continuo en favor de la autonomía y la inserción laboral del colectivo. En el ámbito Individual, el reconocimiento fue para Sabah Oualit Quensi, de Tenerife, graduada en Filosofía y presidenta de la Asociación de Personas Sordas de Tenerife (ASORTE), por su labor voluntaria en el empoderamiento y la mejora de la calidad de vida de las personas sordas. La ceremonia sirvió además para rendir un emotivo homenaje a Manuel Ortego, empleado de la Dirección General de Juventud que afronta su jubilación tras cuatro décadas de servicio público y 26 años al frente de la organización del certamen.

Innovación escénica y composición del jurado

El director general de Juventud, Daniel Morales, destacó que esta edición abre una nueva era adaptada a los lenguajes creativos actuales. La gala, conducida por Lorenzo de Vera y Paula Ojeda, ofreció el preludio 'Somos nubes' a cargo de Javier Ortega, Andrea Zoghbi y Mingo Ávila, con la dirección musical de Samuel Fumero, las voces de Saray Castro y Marey Martín, y la propuesta de danza de Yure Molina. El jurado evaluador estuvo presidido por Almudena Díaz Castro y contó con los vocales Carla Soto García, Moisés David García Castro, Claudia Álamo Díaz, François Moreno Hernández, Mirian Núñez Alonso y Mónica Darias Alonso, actuando Manuel Ortego Sánchez como secretario.