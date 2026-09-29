Agüimes construye un parque urbano de 8,27 millones sobre 17.763 metros cuadrados en La Capellanía

Agüimes transformará 17.763 metros cuadrados actualmente en desuso en La Capellanía en un nuevo parque urbano con espacios infantiles, deportivos, de paseo y estancia. La actuación cuenta con un presupuesto de adjudicación de 8,27 millones de euros.

El Cabildo de Gran Canaria aporta cuatro millones de euros a través del Plan Adicional de Inversiones 2024, mientras que el plazo previsto para ejecutar las obras es de 23 meses.

El parque se ubicará al oeste de la Villa, en un espacio rodeado por equipamientos como la Piscina Municipal, la Residencia de Personas Mayores, el CEIP La Viñuela, el Teatro-Auditorio Municipal y el Cementerio. El proyecto pretende además mejorar la conexión de esta parte de La Capellanía con el resto del entorno urbano.

Más de 1.500 metros cuadrados para juegos infantiles

Uno de los principales espacios será una zona de juegos infantiles de más de 1.500 metros cuadrados, dividida según edades. Una primera área de 323 metros cuadrados estará dirigida a menores de cinco años y se situará junto a un nuevo merendero.

La segunda contará con 1.320 metros cuadrados para mayores de cinco años y estará situada cerca de la futura cafetería y de la plaza del Auditorio.

El parque incluirá también una senda lúdica para bicicletas, un recorrido de 250 metros para correr, una zona de calistenia y equipamientos biosaludables adaptados a personas mayores.

A estas instalaciones se añadirán merenderos, un nuevo graderío junto a la plaza del Auditorio, una zona canina y espacios ajardinados con especies autóctonas y áreas de sombra.

Espacio para la Feria de Ganado

El proyecto reservará además una zona específica para la Feria de Ganado Municipal, con capacidad para albergar hasta un centenar de animales.

El recinto tendrá tres accesos principales desde la calle Doctor Joaquín Artiles, la plaza del Auditorio y la calle La Viñuela.

Las obras ya están en ejecución y la fase de movimiento de tierras se encuentra prácticamente terminada. Los trabajos avanzan ahora hacia la construcción de los muros de mampostería y la cimentación y estructura de la futura cafetería y los baños públicos.