Aqualia interpone una denuncia tras el derrame en la depuradora de Punta Brava

Aqualia, la empresa que gestiona la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) comarcal del Valle de La Orotava por encargo del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Puerto de la Cruz tras el derrame de cloruro férrico ocurrido en la noche del pasado sábado, ha informado este martes la Agencia Europa Press.

En un comunicado, la empresa expone que "continúa analizando de forma exhaustiva" lo sucedido, sobre lo que considera que "existen indicios que podrían apuntar a una posible actuación intencionada", ya que el tubo dañado no estaría sometido a condiciones ambientales adversas ni a situaciones de presión que justifiquen su rotura.

Además, según puntualizan, los vídeos difundidos en redes sociales señalarían la presencia de una persona ajena a la instalación dentro del recinto. En todo caso, Aqualia se emplaza a la conclusión de la investigación correspondiente, que determinará las causas y responsabilidades que pudieran existir.

El cloruro férrico es un reactivo ampliamente utilizado en el tratamiento de aguas de consumo y residuales que en esta instalación se emplea para facilitar la eliminación de partículas y mejorar los procesos de depuración con vistas a la posterior reutilización del agua depurada en riego agrícola.

"Total disposición" para colaborar en la investigación

La empresa Aqualia ha reiterado su "total disposición" para colaborar con la Justicia, el Cabildo de Tenerife, el Consejo Insular de Aguas y el resto de organismos implicados, aportando toda la información que sea necesaria para esclarecer lo ocurrido con la "máxima transparencia".

Investigación iniciada el pasado domingo

Como ya informó Libertad Digital Canarias durante el pasado fin de semana, el Cabildo de Tenerife informó el pasado domingo de la apertura de una investigación para esclarecer el derrame de cloruro férrico diluido registrado en las instalaciones de la estación depuradora de aguas residuales de Punta Brava, en Puerto de la Cruz, y determinar las responsabilidades que correspondan.

El producto cayó al suelo dentro de las propias instalaciones y ahora se investiga si parte del cloruro férrico pudo alcanzar las redes pluviales situadas en el exterior y, eventualmente, llegar hasta la costa.

El consejero responsable del Consejo Insular de Aguas de Tenerife expresó su preocupación por lo ocurrido y insistió en que todavía no se pueden extraer conclusiones sobre el alcance del incidente.

Además, el Consejo Insular de Aguas abrió un expediente de investigación a Aqualia, empresa responsable de la operación y mantenimiento de la planta, tanto de la depuración como de la regeneración.

La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el derrame, la cantidad de producto liberada y si este pudo alcanzar la red de pluviales y, posteriormente, la costa.