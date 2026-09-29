Canarias alarga el IGIC cero a la energía para frenar los costes familiares

El Consejo de Gobierno autonómico ha aprobado este lunes la extensión de las medidas tributarias extraordinarias diseñadas para paliar los efectos de la crisis internacional en Oriente Medio. A propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, dirigida por Matilde Asián, las islas mantendrán durante el último trimestre de 2026 el tipo cero del Impuesto General Directo Canario (IGIC) aplicable a determinados productos energéticos.

Esta decisión busca evitar un golpe directo a la rentabilidad del sector privado y a la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. La finalización de estas medidas habría supuesto un encarecimiento automático de los costes diarios que asumen empresas y ciudadanos. El decreto garantiza que, a corto plazo, el dinero de los contribuyentes permanezca en la economía productiva.

Un escudo para el suministro y el campo

La norma autonómica consolida, además, un mecanismo clave para la supervivencia empresarial: la devolución parcial del Impuesto Especial sobre combustibles derivados del petróleo. Los destinatarios de esta medida son los profesionales que sostienen la cadena de suministro en el archipiélago. Transportistas y agricultores asumen en primera línea las fluctuaciones del mercado de hidrocarburos. Gravar su actividad en un escenario de precios tensionados equivale a encarecer el producto final que llega al consumidor.

El mantenimiento de esta bonificación para la gasolina y el gasóleo profesionales frena un efecto dominó sobre los precios. La consejera Asián ha respaldado la prórroga como una respuesta necesaria ante el desgaste del tejido empresarial. La experiencia acumulada constata que la reducción de la presión fiscal fomenta la competitividad en una región ultraperiférica, dependiente por completo de la movilidad de mercancías por mar y carretera.

La letra pequeña del ahorro tributario

El texto legal, que entra en vigor el 1 de octubre, no establece una exención permanente. La consejería ha diseñado un esquema de retirada gradual que vincula el esfuerzo fiscal a la evolución estadística. El ahorro final para el tejido productivo queda sujeto al comportamiento del Índice de Precios de Consumo (IPC).

El Gobierno fija una línea de corte del 15%. Si la variación interanual de los precios del combustible en las islas queda por debajo de ese porcentaje durante los meses de septiembre y octubre, la bonificación se irá eliminando de forma escalonada en noviembre y diciembre.

Durante octubre, los tipos impositivos para la gasolina y el gasóleo profesional parten de unas cifras testimoniales de 0,26 y 0,22 euros por cada mil litros, respectivamente. Sin embargo, el mecanismo prevé saltos tributarios significativos si la inflación no refleja los parámetros exigidos por la norma.

El impacto de la recaudación condicionada

El escalado tributario establece tramos estrictos. Si los datos que publique el Instituto Nacional de Estadística confirman que el IPC del combustible en septiembre supera esa barrera del 15% respecto al año anterior, los impuestos subirán el 1 de noviembre hasta los 29,15 euros por mil litros para la gasolina y 24,42 euros para el gasóleo profesional.

El salto es aún más pronunciado en la recta final del ejercicio. Si idéntica situación se reproduce con los registros de octubre, la carga fiscal en el mes de diciembre ascenderá a 55,65 y 46,62 euros, respectivamente. De cumplirse estas condiciones, el alivio inicial mutará hacia un nivel de recaudación normalizado justo a las puertas de la campaña comercial más intensa del año.

Certidumbre frente a burocracia

La adopción de este decreto arroja conclusiones claras sobre el funcionamiento de la economía insular. Bajar impuestos constituye la herramienta más eficaz para proteger el empleo ante los vaivenes externos. Al neutralizar el IGIC y devolver el gravamen al combustible, el Ejecutivo facilita oxígeno contable para evitar la asfixia de pymes y autónomos.

No obstante, el diseño escalonado del decreto traslada cierta incertidumbre a los balances empresariales. Transportistas y agricultores dependerán del comportamiento mensual del IPC para prever sus costes operativos a sesenta días. La economía canaria exige marcos de certidumbre fiscal prolongados. Retirar trabas impositivas dinamiza la actividad, pero someter el ahorro a la variación estadística obliga al sector privado a operar bajo un escenario de continua alerta contable.