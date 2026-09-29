Canarias atendió a 215 menores víctimas de violencia sexual en dos años

Canarias atendió durante 2024 y 2025 a 215 menores víctimas directas de violencia sexual a través del programa desarrollado por el Gobierno autonómico con la Fundación Márgenes y Vínculos.

De las personas atendidas, el 76% eran niñas y el 24% niños. Además, en el 53% de los casos la agresión se produjo dentro del ámbito familiar, según los datos difundidos por el Ejecutivo canario.

Las cifras volvieron este martes al Parlamento de Canarias durante una comparecencia de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, centrada en la violencia sexual entre jóvenes.

El control del móvil como señal de alerta

Delgado advirtió de que estas situaciones no comienzan necesariamente con una agresión física y señaló conductas como exigir las contraseñas de la pareja, controlar su ubicación, revisar el teléfono, vigilar sus amistades o presionarla para enviar imágenes íntimas.

La consejera defendió que los adolescentes deben aprender a diferenciar el afecto del control y entender que el consentimiento debe darse libremente.

Los datos del Barómetro Juventud y Género 2025 de FAD Juventud muestran que el 27,3% de las mujeres jóvenes encuestadas afirma que su pareja le ha revisado el móvil, frente al 17% de los hombres. Un 20,3% de ellas declara además haber sido forzada por su pareja a mantener relaciones sexuales cuando no quería, frente al 8% de los chicos.

584 menores condenados por delitos sexuales en España

En el conjunto de España, 584 menores de entre 14 y 17 años fueron condenados mediante sentencia firme por delitos sexuales en 2025, un 6,2% más que el año anterior. El 97,1% eran varones.

Los menores condenados cometieron 841 delitos sexuales, un 1,9% más que en 2024. Entre ellos se contabilizaron 491 agresiones sexuales a menores de 16 años y 250 a víctimas de 16 años o más.

Delgado señaló, no obstante, que el aumento de denuncias y procedimientos también debe analizarse teniendo en cuenta una mayor sensibilización y capacidad para comunicar hechos que anteriormente podían permanecer ocultos.

Cinco centros de crisis en Canarias

Canarias cuenta actualmente con cinco centros de crisis 24 horas especializados en la atención a víctimas de violencia sexual, ubicados en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

Estos recursos ofrecen atención psicológica, social y jurídica durante las 24 horas y permiten acceder al servicio sin necesidad de haber presentado previamente una denuncia.

La prevención se completa con programas relacionados con el consentimiento, las relaciones afectivas, la educación sexual y la detección de comportamientos de control en los entornos digitales, con el objetivo de identificar estas conductas antes de que deriven en formas más graves de violencia.