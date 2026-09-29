Canarias concentra casi la mitad de los 1,3 millones de asientos de Tui para este invierno

Canarias se ha situado como el destino favorito para este invierno dentro de la programación del operador turístico TUI, presentada este martes en Berlín.

Casi la mitad de los 1,3 millones de asientos que ofrecerá durante la temporada invernal Tuifly, la aerolínea del grupo, tendrán como destino Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote.

Fuerteventura amplía la oferta

TUI reforzará además su presencia en Fuerteventura con la incorporación del nuevo complejo turístico Elba Corralejo a su oferta para esta temporada.

El peso de Canarias coloca al Archipiélago por delante de otros destinos habituales de invierno para los clientes del operador alemán.

Egipto mantiene la segunda posición, impulsado por el aumento de las reservas hacia Hurghada y Sharm El Sheikh y por una mayor demanda de cruceros por el Nilo. Turquía ocupa el tercer lugar.

Canarias lidera frente a otros destinos de invierno

En los viajes de larga distancia, Tailandia continúa como el principal destino asiático de TUI, mientras también crece la demanda hacia Mauricio, Maldivas, México y República Dominicana.

El operador señala, además, que una parte de los viajeros mantiene una tendencia a reservar a última hora, aunque las contrataciones anticipadas continúan teniendo un peso especial en los viajes de larga distancia, las vacaciones familiares y las fechas de Navidad y Año Nuevo.

TUI ofrece descuentos de hasta el 30% para determinadas reservas anticipadas.

La programación presentada en Berlín confirma así el peso del mercado canario para TUI durante los meses de invierno, con Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote concentrando cerca de la mitad de la capacidad aérea anunciada por Tuifly.