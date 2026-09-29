Canarias destina 7 millones de euros a frenar la pobreza infantil

Durante su comparecencia en la Comisión sobre Pobreza Infantil del Parlamento de Canarias, la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, expuso las líneas estratégicas de su área para combatir la vulnerabilidad social mediante el refuerzo de la prevención y la preservación del núcleo familiar. Según detalló, a lo largo de 2026 un total de 39.230 menores han recibido atención a través de estas actuaciones, de los cuales 10.511 fueron derivados a programas de entidades del tercer sector como Rumbo o Alondra y el resto mediante los equipos municipales de atención primaria. El 85% de los menores en situación de riesgo atendidos ha podido continuar viviendo en sus hogares, un dato que la directora general valoró como un éxito del enfoque preventivo. Para sostener esta red cercana a la ciudadanía, el Ejecutivo autonómico ha asignado siete millones de euros a los programas municipales de infancia y familia, al tiempo que estudia fórmulas de financiación plurianual que garanticen una mayor estabilidad a los equipos técnicos.

Fomento del acogimiento familiar y atención a extutelados

En relación con la tutela de menores, Rodríguez informó de que actualmente existen 1.761 niños y niñas en situación de desamparo en las islas. De ellos, 995 se encuentran en acogimiento familiar y 766 en centros residenciales, lo que sitúa la modalidad familiar en un 56,5%, con la meta de alcanzar progresivamente el 70%. La red de familias de acogida ha pasado de 280 en abril de 2025 a 335 en la actualidad, respaldada por un estudio encargado a la Universidad de La Laguna para analizar los factores que condicionan esta predisposición. Asimismo, la puesta en marcha del Banco de Familias de Urgencia ha evitado que los recién nacidos ingresen en centros residenciales desde noviembre de 2024, salvo excepciones contadas. En el ámbito de los jóvenes extutelados, 613 personas recibieron atención durante 2025 y más de 1.300 a lo largo de la legislatura, habiéndose creado 182 plazas residenciales específicas a fecha de 30 de junio de 2026 para acompañar su transición a la vida adulta mediante itinerarios de formación, vivienda y empleo.

Acciones en educación, deporte y nueva radiografía social

La estrategia autonómica aborda el bienestar infantil de manera integral, incluyendo el acceso al ocio, la cultura y la educación. En este ámbito, 10.000 menores se han beneficiado de la cuota cero en comedores escolares, mientras que el proyecto 4P+ Entornos Deportivos Seguros, desarrollado junto a la Dirección General de Deportes, la FECAM y las federaciones, ha formado a más de 1.000 profesionales. Por último, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias trabaja junto a las universidades públicas y la catedrática emérita María José Rodrigo en un nuevo Diagnóstico de la Infancia y la Adolescencia en Canarias. Este estudio, coordinado con el ISTAC, permitirá mapear los factores de vulnerabilidad por islas y municipios para evaluar y ajustar las políticas públicas en función de sus resultados reales.