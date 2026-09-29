Clavijo, sobre el decreto de vivienda: "No se puede resolver en 48 horas"

El problema de la vivienda en España, un asunto que lleva mucho tiempo preocupando a los ciudadanos, se ha hecho más visible, aún si cabe, durante el desahucio de la anciana de 87 años, Maricarmen Abascal, que fue expulsada de una vivienda en el barrio de El Retiro (Madrid) el pasado miércoles.

Un suceso que ha empujado a cientos de personas a acampar en la Puerta del Sol de la capital pidiendo que se regulen los precios de la vivienda y exigiendo que se tomen cartas en el asunto.

Esas personas, que representan al conjunto de la sociedad, han trasladado al Gobierno la necesidad de que se lleva a cabo un decreto de vivienda, nombrado como decreto Maricarmen, en el que se pide la inclusión de cuatro puntos clave para atajar este problema. Entre ellos, la suspensión de todos los desahucios sin alternativa habitacional y congelación de los precios de alquiler.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este martes, en relación al Real Decreto ley de Vivienda que prevé aprobar el Consejo de Ministros, que "un asunto tan importante no se puede resolver con un decreto ley en 48 horas", según ha informado Europa Press.

Clavijo ha afirmado que desde el Gobierno de España le enviaron a Coalición Canaria (CC) un borrador de texto sobre el citado decreto ley este lunes, si bien ha matizado que desconoce si "es el definitivo o no", aunque ha admitido que pudieron hacer propuestas que ya se les había realizado al Estado "desde hace tiempo".

En concreto, en declaraciones a los periodistas durante su visita a Dublín, indicó que estas propuestas se han centrado en la necesidad de hacer una "distinción entre pequeños, medianos y grandes propietarios", así como que el silencio administrativo "sea positivo cuando pasen seis meses" de que un ayuntamiento no da la licencia para construir un a vivienda.

En definitiva, matizó, "no cargar todo el peso" de la responsabilidad en los propietarios, sino que las administraciones públicas también puedan intervenir.

De todas formas, ha incidido en que "un asunto tan importante no se puede resolver con un decreto ley en 48 horas", subrayando que el Gobierno de España lleva ocho años y ha considerado que es un tema "de grandes acuerdos, no de acuerdos de última hora", ya que "no" se conoce "ni el texto final".

Considera que "no es el método más correcto"

Para Clavijo "no" es el "método más correcto" para tratar este tema, por lo que ha señalado que espera que "esto se pueda reconducir y que el tema de la vivienda pueda alcanzar un gran acuerdo de todas" las fuerzas políticas "con un poquito de sentido común y sosiego", ya que ha considerado que las legislaciones "improvisadas, en el último minuto, generan al final más problemas que soluciones".

Cuestionado en este sentido sobre las desavenencias entre PSOE y Sumar para sacar adelante este decreto ley, el presidente canario ha señalado que esto "es una cuestión de poses, de relatos y de poses más que de resolver un problema", por lo que ha dicho que "no" cree que se vaya a romper el gobierno, enmarcando todo ello en "amagos para intentar situarse electoralmente".