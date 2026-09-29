Coalición Canarias exige licencias automáticas para construir en el archipiélago

Detrás de cada piso de alquiler suele haber una familia que invirtió los ahorros de toda una vida para complementar su pensión. Esta es la realidad del mercado inmobiliario en Canarias, sostenido fundamentalmente por el pequeño propietario. Sin embargo, el nuevo decreto de vivienda que el Gobierno central ultima en Madrid amenaza con alterar este frágil ecosistema, convirtiendo al ciudadano particular en el escudo social que debería proveer el Estado.

Ante esta inminente regulación, Coalición Canaria (CC) ha trazado una línea roja para intentar mitigar el golpe económico. Los nacionalistas advierten de que legislar de espaldas al mercado solo genera inseguridad jurídica, lo que irremediablemente retrae la oferta, seca el mercado y dispara unos precios que ya asfixian a los inquilinos del archipiélago.

El ahorrador no debe pagar la factura

La premisa que el partido defenderá en el Congreso exige una diferenciación estricta entre grandes tenedores y pequeños ahorradores. Obligar a una familia a asumir en solitario el coste de la vulnerabilidad de su inquilino es un despropósito financiero. Por ello, reclaman mantener la indemnización si el arrendatario abandona la vivienda antes de tiempo, permitir que tributos como el IBI puedan repercutirse previo acuerdo libre entre las partes y, sobre todo, blindar los contratos actualmente en vigor.

El pulso también alcanza a los alquileres de temporada. El plan socialista pretende que sea el casero quien justifique la temporalidad. La contrapropuesta exige sentido común: debe ser el inquilino quien acredite por qué necesita la casa por un tiempo limitado. Asimismo, rechazan que el arrendatario pueda contratar reparaciones por su cuenta y descontarlas del alquiler de forma unilateral, arrebatando al dueño el control legítimo sobre su propio patrimonio.

La Administración frente al riesgo de impago

El miedo a la morosidad está vaciando de oferta las islas. Frente a un sistema que suspende desahucios y deja al arrendador desprotegido, CC propone un seguro público contra impagos. Este mecanismo, financiado por el Estado y gestionado por las Autonomías, busca devolver la tranquilidad al arrendador.

Si un inquilino atraviesa dificultades económicas, es la Administración la que debe proporcionar una alternativa habitacional rápida, no el ciudadano que depende de esa renta para vivir. Para garantizar este equilibrio, exigen reforzar los juzgados y establecer plazos máximos inamovibles para resolver procedimientos de ocupación y desahucio.

Menos burocracia y más libertad fiscal

El estrangulamiento del mercado también tiene un marcado origen burocrático. Los Ayuntamientos canarios tardan años en conceder un permiso de obra. Para desbloquear esta parálisis urbana, la formación exige aplicar el silencio administrativo positivo. Si un ciudadano pide una licencia para construir o rehabilitar y la Administración no responde en plazo, el permiso se dará por concedido de forma automática.

La receta se completa por la vía fiscal, el incentivo más eficaz para movilizar el parque de viviendas. Proponen recuperar las deducciones en el IRPF por la compra y el alquiler de residencia habitual, sin límites de edad. Además, reclaman beneficios fiscales para quienes rehabiliten inmuebles cerrados y los destinen al alquiler, sin importar si la casa se ubica en una arbitraria zona tensionada. Fomentar la oferta desde la libertad y la seguridad, en lugar de asfixiarla mediante la coacción, se perfila como la única salida real al laberinto inmobiliario canario.