Dos afectados en un incendio originado en un restaurante de Tenerife

Dos personas han resultado heridas durante un incendio producido en un restaurante de Tenerife. El fuego se originó este lunes, sobre las 20.14 horas, en la Calle Francisco Andrade Fumero, en el municipio de Arona.

El fuego fue declarado en la cocina de un restaurante localizado en un centro comercial, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES).

Durante el incidente, un hombre, de 26 años, resultó afectado y presentaba una intoxicación de carácter moderado por inhalación de humo. Además, otro varón, de 24 años, también sufrió otra intoxicación leve de carácter moderado por inhalación de humo. Ambos fueron trasladados en ambulancia sanitarizada al Hospital Quirón Costa Adeje.

Una vez en la zona, los efectivos del Consorcio de Tenerife se encargaron de extinguir las llamas y ventilar el local. Los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendieron a los intoxicados en el lugar de los hechos.

Además, agentes de la Policía Local y Policía Nacional colaboraron con el resto de recursos de emergencia en el dispositivo desplegado en la zona y realizaron los informes oportunos.