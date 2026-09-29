Educación destina 5 millones de euros al bono infantil de 0 a 3 años para el curso 2026/2027

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, encabezada por Poli Suárez, ha vuelto a convocar la línea de ayudas del bono infantil con un presupuesto global de cinco millones de euros para el curso escolar 2026/2027. Esta iniciativa tiene como propósito principal financiar, de manera total o parcial, los gastos derivados de la escolarización del alumnado de cero a tres años durante el periodo comprendido entre septiembre de 2026 y junio de 2027. La convocatoria, encuadrada dentro del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Gobierno autonómico, es gestionada de forma directa por la Dirección General de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios, coordinada por David Crego. Para el presente ejercicio, la medida cuenta con la articulación de 125 centros colaboradores repartidos por las distintas islas, entre los que se incluyen escuelas infantiles de titularidad municipal y centros privados debidamente autorizados.

Baremos de renta familiar y reparto del crédito por edad

El programa está dirigido a familias con menores nacidos a partir del 1 de enero de 2024 que se encuentren matriculados en las entidades participantes. Para poder acceder a la subvención, las unidades familiares no deberán superar los umbrales de ingresos anuales fijados reglamentariamente: un máximo de 40.000 euros en hogares de dos miembros, 43.181 euros para tres integrantes, 46.362 euros en familias de cuatro, 49.543 euros para cinco y hasta 52.724 euros en el caso de familias formadas por seis o más personas. En cuanto a la distribución del presupuesto disponible, la Consejería ha asignado dos millones de euros al tramo de cero a un año, otros dos millones al de uno a dos años y un millón al grupo de dos a tres años. No obstante, el departamento autonómico se reserva la potestad de reajustar esta asignación económica en función del volumen de solicitudes que se registre en cada rango de edad, siempre sin incrementar el techo total fijado en la convocatoria.

Procedimiento de concurrencia, plazos y función de las escuelas

El otorgamiento de las ayudas se tramitará mediante un procedimiento de concurrencia no competitiva, atendiendo las peticiones por estricto orden de presentación hasta que se agote la partida presupuestaria asignada. Las familias interesadas dispondrán hasta el próximo 6 de octubre para formalizar la solicitud y entregar la documentación requerida directamente en la escuela infantil municipal o centro privado autorizado en el que esté matriculado el menor. Posteriormente, serán los propios centros educativos adheridos mediante convenio los encargados de derivar los expedientes a la administración autonómica. Para ello, las escuelas contarán con un segundo plazo, fijado entre el 7 y el 14 de octubre, en el cual deberán remitir de forma telemática toda la información recibida a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias. Con la consolidación de esta herramienta, el Ejecutivo busca incentivar el acceso temprano a la educación y promover la conciliación de la vida laboral y familiar sin que los costes de escolarización representen un freno económico para los hogares insulares.