El bulo sobre la vivienda vacacional que está circulando en redes sociales

El mercado de la vivienda en Canarias atraviesa un momento crítico. Encontrar un piso para establecerse supone hoy un desafío para miles de familias e independizarse es casi una quimera para los jóvenes. Ante esta realidad insoslayable, el debate público suele buscar atajos y parece buscar culpables fáciles que eximan de responsabilidad a los legisladores. La última campaña impulsada en redes sociales por perfiles activistas bajo el paraguas de las protestas territoriales afirma que en las islas hay hasta 266 viviendas vacacionales por cada alquiler residencial. El mensaje corre como la pólvora por los teléfonos de los isleños, pero se sostiene sobre una manipulación estadística tan burda como malintencionada.

La trampa de enfrentar peras con manzanas

Los creadores de esta infografía sostienen que en Canarias existen más de 70.000 viviendas vacacionales registradas. Para fabricar una proporción alarmista, cruzan dos fuentes de datos de naturaleza totalmente incompatible. Por un lado, extraen el volumen del Registro General Turístico del Gobierno de Canarias. Por otro, toman solo las viviendas de larga estancia, disponibles en el portal Idealista durante solo un mes concreto. Ignoran el resto de portales como Fotocasa, pisos.com o todopisos.es. Además, al limitarse a lo que aparece en la red, pasan por alto toda la oferta que no se publica en internet pero que existe.

Aquí reside el fraude argumental. El registro turístico contabiliza el parque total de viviendas dadas de alta para uso vacacional a lo largo del tiempo. Es un censo histórico de inmuebles. Por el contrario, los anuncios de una plataforma inmobiliaria reflejan únicamente la oferta disponible en un instante preciso. Es decir, los pisos que están vacíos buscando inquilino hoy.

Olvidan a propósito las decenas de miles de hogares canarios alquilados a largo plazo que no figuran en internet por una razón muy sencilla: ya están habitados. Comparar el stock total e histórico de un sector con el flujo puntual de vacantes del otro carece de todo rigor matemático. Es como afirmar que en los hospitales canarios apenas quedan médicos porque InfoJobs concretamente solo publica hoy tres vacantes, ignorando a los miles de facultativos que ya ocupan su plaza y trabajan a diario, o a los que usan cualquier otro portal de búsqueda de empleo.

Una radiografía distorsionada del mercado

El desglose isla por isla que realiza la campaña ahonda en el absurdo. Según sus carteles, en Lanzarote habría solo 41 alquileres residenciales frente a casi 11.000 viviendas vacacionales. En Fuerteventura, el conteo dicta 87 casas para vivir frente a 9.900 turísticas. Las cifras en islas no capitalinas alcanzan el terreno de la fábula. Afirman que en La Gomera o El Hierro apenas hay 10 y 6 alquileres residenciales respectivamente.

Sostener que en toda la isla de El Hierro residen únicamente seis familias en régimen de alquiler es un insulto a la inteligencia. La realidad palpable es que hay seis propietarios buscando inquilino en un portal digital concreto en este momento. El grueso del mercado del arrendamiento canario está en pleno funcionamiento, operando fuera de los escaparates inmobiliarios y, en muchas ocasiones, a través del boca a boca o agencias locales que ni siquiera vuelcan su cartera en plataformas nacionales.

El turismo no manda sobre los precios

Un reciente informe del Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides arroja luz sobre esta realidad con cifras irrebatibles. El documento desvela que la construcción de vivienda en Canarias experimentó un crecimiento de apenas un 0,7% entre los años 2020 y 2023. Esta paralización sitúa a las islas con el mayor déficit habitacional de todo el país, edificando solo 0,31 inmuebles por cada nuevo hogar creado. El análisis empírico desmonta el relato oficial, al confirmar que existe una correlación muy débil entre la expansión del alquiler vacacional y el incremento de los precios inmobiliarios en la mayoría de los municipios canarios.

El estudio académico señala directamente a la merma de seguridad jurídica como el detonante del cambio de uso en las propiedades. Las sucesivas leyes residenciales han desarmado al propietario frente a los impagos. La drástica reducción de los desahucios registrada desde 2019 no responde a una supuesta mejora económica, sino a un cambio de estrategia de los arrendadores. Ante el justificado temor a no poder recuperar sus pisos, los dueños optan por retirar su oferta del mercado de larga duración y se refugian en el mercado turístico, donde mantienen un mayor control sobre sus activos.

Restringir la actividad turística supone, en la práctica, dinamitar un modelo de capitalismo popular en el que el 89% de las viviendas vacacionales pertenece a pequeños propietarios. El informe concluye de forma tajante que la nueva ley será incapaz de contener los precios. La solución efectiva al drama inmobiliario exige agilizar la construcción, aumentar la disponibilidad de suelo edificable e incrementar la densidad de vivienda en los grandes núcleos urbanos, en lugar de asfixiar mediante prohibiciones el motor económico de Canarias.