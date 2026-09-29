El cabildo tinerfeño inicia la ejecución de tres promociones de vivienda pública

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y la consejera de Vivienda, Sonia Hernández, visitaron durante la jornada de este martes 29 de septiembre los municipios de Los Realejos, Güímar y Granadilla, donde la institución insular ya ha iniciado los trabajos de las tres primeras promociones de vivienda que se destinarán a alquiler social.

Estas tres promociones suponen la construcción de un total de 104 viviendas, con una inversión de 21.165.315,96 euros, todas ellas con un plazo de ejecución de 18 meses.

Lope Afonso se mostró satisfecho con la "cristalización de las políticas de vivienda que hemos impulsado durante este mandato, encaminadas a convertir al Cabildo en una herramienta útil al servicio de las personas, dando respuesta a una de las principales preocupaciones de la sociedad, como es la vivienda".

Afonso remarcó que "con el inicio de la construcción de estas tres promociones cumplimos con el compromiso adquirido con la sociedad tinerfeña", poniendo en valor que "el Cabildo actúa con hechos, con una verdadera política de vivienda y dando soluciones a las preocupaciones de la sociedad", concluyendo que "este es el primer paso, pero hemos comprometido fondos para poner en marcha más de 1.000 recursos habitacionales durante este mandato en toda la isla".

En Los Realejos, se están construyendo 27 viviendas con una inversión de 6.117.112,31 euros (actualmente se están ejecutando los trabajos previos de contención del terreno con micropilotes para el posterior desmonte); en Güímar se construyen 30 viviendas con una inversión de 5.432.125,03 euros, mientras que en Granadilla se edifican 47 viviendas con un presupuesto de 9.616.078,62 euros (en este momento, en estas dos últimas promociones se está procediendo a los movimientos de tierra y desmonte).

La consejera de Vivienda, Sonia Hernández, resaltó que "la construcción de estas viviendas se integra en el marco del convenio suscrito entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias", e incidió en el planteamiento de que "desde comienzos de este mandato, hemos insistido en que el Cabildo Insular tenga un papel protagonista en el trabajo por buscar soluciones a los problemas de acceso a la vivienda que tienen los tinerfeños, por lo que marcamos y seguimos una hoja de ruta encaminada a paliar las dificultades de los ciudadanos para acceder a la vivienda".

Hernández puso de manifiesto que "en este momento, empezamos a tener resultados tangibles de todo el trabajo que hemos realizado y liderado desde el Cabildo, con un importante compromiso presupuestario, tanto del Cabildo como de otras administraciones, a través del que pretendemos aportar certidumbre a las necesidades de los ciudadanos".