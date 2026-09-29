El cigarrillo cae a mínimos históricos entre menores en EEUU y el vapeo sigue siendo el más usado

El consumo de cigarrillos convencionales entre los menores de 17 años en Estados Unidos se encuentra en mínimos históricos, mientras que los cigarrillos electrónicos continúan siendo el producto de nicotina más utilizado entre los jóvenes de 12 a 17 años.

La evolución fue analizada durante la primera jornada de la novena Cumbre Científica sobre Reducción del Daño del Tabaco, celebrada en formato digital, a partir de varias encuestas poblacionales realizadas en Estados Unidos.

Entre las fuentes examinadas se encuentran la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud, la Encuesta Nacional Juvenil sobre Tabaco, la Encuesta Nacional de Salud y el estudio Monitoring the Future.

El vapeo desciende desde los máximos de 2019

Los datos expuestos reflejan que el uso juvenil de cigarrillos electrónicos también ha descendido respecto a los máximos registrados alrededor de 2019, aunque sigue siendo la forma de consumo de nicotina más extendida entre los adolescentes.

El investigador de la Universidad de Nueva York, Neil Ray Niaura, planteó durante la jornada si estos cambios responden a un relevo generacional o a la aparición de una generación que podría no llegar a consumir cigarrillos convencionales.

Por su parte, el profesor de la Universidad de Louisville, Brad Rodu, defensor de las políticas de reducción de daño en el tabaquismo, interpretó el vapeo como un posible sustituto del cigarrillo tradicional y consideró que ese escenario podría resultar positivo desde el punto de vista de la salud pública.

Se trata, no obstante, de una interpretación defendida por el propio experto dentro del debate sobre las políticas de reducción de daño.

Más jóvenes aseguran no consumir ninguna sustancia

Durante la jornada también se abordó el aumento sostenido de adolescentes estadounidenses que aseguran no consumir nicotina, alcohol ni otras drogas.

David T. Sweanor, experto en políticas de salud de la Universidad de Ottawa, relacionó esta tendencia con un cambio social más amplio que podría estar vinculado a factores como una menor socialización presencial, nuevas formas de ocio, el uso intensivo de tecnologías digitales o una mayor preocupación por la salud.

Los participantes reclamaron ampliar los estudios sobre los hábitos juveniles para determinar con mayor precisión qué factores explican esta evolución y cómo pueden adaptarse las políticas de prevención a los nuevos patrones de consumo.