El Gobierno canario acelera con casi 6M€ para descarbonizar hospitales y centros de salud

En una muestra de coordinación interdepartamental para acelerar la agenda verde autonómica, el Gobierno de Canarias dispondrá de una inversión de 5.956.412 euros destinada íntegramente a promover la rehabilitación energética de hospitales, centros de salud y consultorios locales en todo el Archipiélago. Esta asignación se enmarca en el Programa de Ayudas para Actuaciones de Eficiencia Energética en el Sector Sanitario (PREE Sanitario), un instrumento financiado con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y gestionado a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Para garantizar la eficacia de la medida, el plan exige que cada una de las intervenciones financiadas acredite de forma obligatoria una reducción mínima del 15% en el consumo de energía final respecto a su situación de partida.

Modernización de instalaciones y energías renovables

A través de esta colaboración entre la Consejería de Transición Ecológica y Energía y la Consejería de Sanidad, los fondos permitirán intervenir en la envolvente de los edificios mediante la mejora de fachadas, cubiertas y cerramientos, así como renovar integralmente las instalaciones de calefacción, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria. Asimismo, las actuaciones abarcan la integración de fuentes de energía renovable en los sistemas térmicos, la sustitución del alumbrado por equipos de bajo consumo y la implantación de plataformas de automatización y control. A este respecto, el consejero Mariano H. Zapata subrayó que la iniciativa afianza la descarbonización del sector público, dando continuidad a una cooperación previa de más de 9 millones de euros en la materia. Por su parte, la consejera Esther Monzón recalcó que la optimización energética repercutirá directamente en unas infraestructuras más modernas, confortables y resilientes para pacientes y profesionales.

Cauces de gestión y vigencia hasta 2030

En cuanto a la ejecución de las partidas, la Comunidad Autónoma podrá desarrollar las obras mediante ejecución directa en inmuebles públicos de su competencia o bien articular convocatorias de subvenciones orientadas a entidades que cumplan los requisitos del programa. En este sentido, el calendario fija como fecha límite el 31 de diciembre de 2030 para que la totalidad de los proyectos financiados se encuentren plenamente finalizados. Finalmente, la resolución contempla la posibilidad de solicitar una ampliación del presupuesto si el Archipiélago compromete la totalidad de los fondos iniciales y acredita la existencia de solicitudes en lista de espera, siempre sujeto a disponibilidad presupuestaria.