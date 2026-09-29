Investigan a ocho personas en Tenerife por estafar con falsas viviendas de alquiler vacacional

Agentes de la Guardia Civil han instruido diligencias en las que investigan a once personas, de edades comprendidas entre los 19 y 45 años, residentes ocho en Tenerife y tres en Salamanca, como presuntos autores de un delito de estafa y falsedad documental, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de los hechos a través de las denuncias presentadas por los perjudicados.

Los presuntos estafadores engañaban a las víctimas mediante técnicas de ingeniería social, publicando anuncios falsos de alquiler.

Así, para darle mayor credibilidad habían creado una página web que simulaba pertenecer a una empresa legalmente constituida y dedicada a la gestión de alojamientos.

Una vez establecían el contacto con las víctimas, les solicitaban el abono de distintas cantidades económicas en concepto de reserva, fianza u otros gastos relacionados con el supuesto alquiler.

Los pagos se realizaban principalmente mediante transferencias bancarias y envíos de dinero a través de 'bizum'. De esta forma, cuando las víctimas realizaban el pago e intentaban acceder a los alojamientos contratados, comprobaban que las viviendas ofertadas no se encontraban disponibles.

Las gestiones practicadas permitieron identificar cuentas bancarias, líneas telefónicas y direcciones de correo electrónico utilizadas en la operativa, ha detallado la Guardia Civil.

Durante el análisis se constató que algunos de estos medios habían sido contratados utilizando datos personales y documentación pertenecientes a terceras personas, cuyas identidades habían sido usurpadas, lo que dificultaba la identificación de los responsables.

Como resultado de la investigación, se ha conseguido identificar e investigar a 11 personas por su posible participación en los hechos.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente, ha concluido la Benemérita.