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Canarias

La Guardia Civil recupera especies exóticas almacenadas durante años en Gran Canaria

Formaban parte de una colección privada y no disponían de la documentación ni de los certificados oficiales que acreditasen su tenencia legal

Redacción Gran Canaria
Formaban parte de una colección privada y no disponían de la documentación ni de los certificados oficiales que acreditasen su tenencia legal
Los 5 colmillos de marfil, un esqueleto de coral y un caparazón de tortuga Boba | Guardia Civil de Las Palmas

El Seprona de La Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas ha recuperado diversos especímenes incluidos en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en la isla de Gran Canaria.

Los ejemplares formaban parte de una colección privada, y según manifestó su propietario, habían permanecido almacenados durante años, sin disponer de la documentación ni de los certificados oficiales que acreditasen su procedencia y tenencia legal.

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Los especímenes recuperados son cinco colmillos de marfil, dos de ellos de 120 cm de longitud y otros dos colmillos de marfil de 90 cm de longitud, así como una pieza de 40 centímetros tallada con motivos africanos. La intervención se completa con un esqueleto de coral y un caparazón de tortuga boba (Caretta caretta).

Las infracciones pueden dar lugar el decomiso inmediato de los ejemplares y la imposición de cuantiosas multas económicas que podrían superar los 60.000 euros, dependiendo de la catalogación de la especie y la normativa aplicable.

Los ejemplares formaban parte de una colección privada, y según manifestó su propietario, habían permanecido almacenados durante años, sin disponer de la documentación ni de los certificados oficiales que acreditasen su procedencia y tenencia legal.

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