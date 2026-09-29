La startup canaria que lleva su tecnología a los mandos de la OTAN

El talento demuestra que la innovación real no espera a los despachos oficiales. Tras la erupción del volcán Tajogaite en 2021, la prioridad en La Palma era coordinar la emergencia sobre el terreno de la forma más eficiente posible. De aquella urgencia ciudadana nació una tecnología que hoy guía operaciones militares al más alto nivel. La compañía grancanaria XReality Factory (XRF) ha dado un salto cualitativo al entrar en la estructura operativa del Ministerio de Defensa y participar en maniobras estratégicas de la OTAN.

Este hito rompe el habitual monopolio de las grandes corporaciones privadas y estatales. La empresa ha demostrado que la iniciativa privada, impulsada desde las islas, ofrece soluciones más ágiles que las tradicionales firmas del sector armamentístico.

El mérito frente a la burocracia

El Boletín Oficial del Estado ha ratificado la adjudicación a esta firma de un contrato clave para el Ejército de Tierra. El encargo consiste en la asistencia técnica y formación para diseñar e implementar puestos de mando distribuidos mediante realidad extendida. El dato revelador del proceso público es que la startup canaria fue la única capaz de cumplir los estrictos requerimientos técnicos exigidos por la Jefatura de Sistemas de Información. Ningún gigante del sector pudo igualar la propuesta.

Gustavo Medina, fundador de la compañía, resume esta dinámica al señalar que venir de fuera del sector militar permite proponer soluciones que desde dentro parecen imposibles. La frescura de la empresa privada, ajena a la rigidez de las instituciones públicas, ha sido su mejor credencial.

Un ecosistema nacido del magma

El origen de estas herramientas se forjó en la crisis civil. La urgencia de gestionar efectivos sin desplazamientos físicos durante el desastre del Tajogaite impulsó su primera vertical de emergencias. El Centro de Coordinación Operativa Insular de La Palma sirvió como banco de pruebas para una plataforma que unía realidad mixta e inteligencia artificial.

Hoy, su división de defensa integra herramientas de gran valor estratégico. El sistema cuenta con plataformas para unificar datos en una interfaz, aplicaciones móviles de supervisión en tiempo real y mesas táctiles inmersivas para el control de operaciones. El cerebro de la arquitectura es un motor de inteligencia artificial que opera de forma local. Este sistema interpreta escenarios, analiza variables y emite recomendaciones tácticas en lenguaje natural.

Esta destreza técnica llevó a la empresa a destacar en maniobras como el Valiant Lynx y a ser reconocida como uno de los diez mejores proyectos innovadores en los ejercicios de interoperabilidad de la OTAN, compitiendo contra más de quinientas propuestas internacionales.

El impulso del capital privado

El éxito de la tecnológica grancanaria no se entiende sin el respaldo del libre mercado. Lejos de depender de lentas subvenciones gubernamentales, la matriz de la empresa ha levantado capital a través de fondos de inversión privados que apostaron por el proyecto cuando apenas despuntaba. Firmas de capital riesgo han inyectado los recursos necesarios para escalar la producción.

Con una plantilla de 35 trabajadores cualificados y oficinas operativas en Las Palmas de Gran Canaria, Madrid y Miami, la empresa mira ahora hacia nuevos horizontes. Mantiene operaciones activas en Latinoamérica y ha iniciado su despliegue comercial en Oriente Medio, con gestiones avanzadas en los mercados de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Canarias se consolida así como un polo emisor de patentes tecnológicas. El archipiélago demuestra que cuenta con las mimbres necesarias para diversificar su economía y exportar talento al mundo, siempre que se deje operar a las empresas y se eliminen las trabas al emprendimiento.