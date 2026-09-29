Las enfermedades circulatorias causan más de una de cada cuatro muertes en Canarias

Canarias conmemora este martes, 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón, una jornada dedicada a concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares y la importancia de prevenirlas mediante el control de los principales factores de riesgo. La fecha se celebra desde el año 2000.

La dimensión del problema se refleja en los últimos datos incorporados al Plan de Salud de Canarias 2026-2031. De las 17.830 defunciones registradas en las Islas durante 2023, el 26,7% correspondió a enfermedades del sistema circulatorio, ligeramente por encima de los tumores, que representaron el 26,5%.

Las diferencias también aparecen por sexos. Durante ese año, los tumores fueron la principal causa de muerte entre los hombres, mientras que entre las mujeres predominaron las enfermedades del aparato circulatorio. El infarto agudo de miocardio representó el 5,7% de las muertes masculinas.

Hasta el 80% de los infartos e ictus puede prevenirse

El Servicio Canario de la Salud recuerda que buena parte de las enfermedades cardiovasculares están vinculadas a factores de riesgo sobre los que es posible actuar. Profesionales del Hospital Universitario de Canarias señalaron este año que hasta el 80% de eventos cardiovasculares, como infartos de miocardio e ictus, puede prevenirse mediante hábitos de vida saludables.

Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física regularmente, evitar el tabaco y limitar el consumo de alcohol, además de controlar factores como la hipertensión, el colesterol, la diabetes y el exceso de peso. La fuente facilitada sobre el Día Mundial del Corazón recoge igualmente el ejercicio, la alimentación saludable y el control del peso y del colesterol entre las principales medidas preventivas.

Las enfermedades cardiovasculares incluyen patologías diferentes, desde el infarto de miocardio y los accidentes cerebrovasculares hasta las arritmias, la insuficiencia cardíaca o la hipertensión arterial.

Un llamamiento a detectar las señales

La Federación Mundial del Corazón mantiene este año la campaña "No pierdas ni un solo latido", centrada especialmente en recordar que algunas enfermedades cardíacas pueden desarrollarse sin síntomas evidentes y en promover el reconocimiento de sus señales.

La organización considera las enfermedades cardiovasculares la principal causa de muerte en el mundo y aprovecha cada 29 de septiembre para impulsar la prevención y la concienciación sobre la salud cardiovascular.