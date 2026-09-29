Los propietarios de una patera llegada a Lanzarote denuncian a dos trabajadores y piden recuperarla

Los propietarios de la embarcación pesquera Jabrana II, con puerto en Sidi Ifni, Marruecos, han presentado una querella en Lanzarote contra dos de sus trabajadores, a quienes acusan de utilizar una salida habitual de pesca para dirigirse hacia Canarias.

Los dos pescadores salieron del puerto marroquí el 26 de julio y fueron rescatados tres días después por Salvamento Marítimo frente a la costa de Charco del Palo, en Lanzarote.

Según la querella, a la que ha tenido acceso EFE, uno de los propietarios les entregó el equivalente a 93 euros, un motor fueraborda y 120 litros de gasolina para realizar una jornada de pesca y regresar posteriormente a puerto.

Los armadores sostienen que el tercer integrante que figuraba en la tripulación fue dejado en tierra y denunciaron inicialmente los hechos ante la Gendarmería Real de Sidi Ifni.

Posteriormente presentaron una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife por un posible delito de apropiación indebida.

Los propietarios explican que reconocieron a los dos pescadores y a la embarcación en fotografías del rescate publicadas al día siguiente de su llegada a Lanzarote.

Atribuyen a la Jabrana II un valor superior a 56.000 euros y aseguran que entre enero y julio había generado la venta de casi dos toneladas de pescado por unos 13.600 euros, datos con los que pretenden acreditar que se encontraba en actividad.

Actualmente afirman desconocer dónde permanece la embarcación y han solicitado al juzgado su identificación, inmovilización y conservación, incluyendo el motor, los aparejos y el resto de bienes que llevaba a bordo.

En caso de que no pueda ser recuperada, reclaman a los dos pescadores una indemnización de 56.000 euros por su valor y otros 55 euros por cada día de lucro cesante.

La querella pide además averiguar el domicilio y paradero actual de los dos trabajadores y solicitar a Cruz Roja información sobre la asistencia que pudieron recibir y el recurso al que fueron derivados tras su llegada.

Los propietarios también solicitan cooperación judicial con Marruecos para incorporar el expediente abierto en Sidi Ifni. Si finalmente se determinara que la investigación penal principal corresponde a las autoridades marroquíes, piden que en España se mantengan las medidas necesarias para conservar y recuperar la embarcación.