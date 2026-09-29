San Telmo recupera su quiosco turístico tras una rehabilitación de 26.141 euros

El quiosco de información turística del Parque de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, ha reabierto sus puertas tras finalizar una rehabilitación integral valorada en 26.141,55 euros.

El inmueble vuelve a prestar servicio en su ubicación habitual después de una intervención destinada tanto a corregir su deterioro como a conservar uno de los elementos protegidos situados en el acceso al conjunto histórico de Triana.

Reparación de la cúpula y los mosaicos

Los trabajos han incluido la impermeabilización de la cúpula, el saneamiento de fisuras mediante morteros de alta resistencia y la restauración de las teselas decorativas y los mosaicos cerámicos.

También se ha intervenido en la carpintería de madera y en las rejas de forja, que han recibido un tratamiento con esmalte antioxidante.

En el interior se ha renovado el pavimento con mármol blanco pulido, se ha instalado iluminación indirecta tras el ábside de la cúpula y se ha restituido el mobiliario utilizado para la atención turística.

Un inmueble con protección integral

El quiosco está catalogado con nivel de protección Integral VT-135 dentro del Plan Especial de Protección de Vegueta-Triana y forma parte del Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico de Triana.

La actuación también ha modificado su imagen exterior. Los anteriores tonos azul claro y blanco han sido sustituidos por la gama cromática establecida en el catálogo del Plan Especial de Vegueta-Triana.

Durante las obras, el servicio de información turística se mantuvo en funcionamiento mediante una caseta provisional de madera, por lo que la atención a los visitantes no tuvo que suspenderse.

Con los trabajos ya terminados, el servicio regresa al quiosco histórico de San Telmo, situado junto a la estación de guaguas y en uno de los principales accesos peatonales al área de Triana.