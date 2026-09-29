Un espectáculo de drones abrirá la decimoctava edición de Plenilunio en Santa Cruz

Un espectáculo con más de 500 drones marcará el arranque de la decimoctava edición de Plenilunio Santa Cruz, este viernes 2 de octubre, con una propuesta audiovisual que combinará tecnología, luz y creatividad.

Así lo ha comunicado el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, quien destacó que "alcanzar la decimoctava edición demuestra la capacidad de Plenilunio para mantenerse como una cita de referencia y, al mismo tiempo, incorporar nuevas propuestas que despierten el interés de la ciudadanía".

En este sentido, Bermúdez señaló que "este espectáculo de drones forma parte de la apuesta de Santa Cruz por incorporar nuevas formas de expresión cultural y de ocio vinculadas a la innovación" y añadió que "como novedad, la empresa encargada del espectáculo, UMILES, realizará dos pases diferenciados, a las 20.30 y a las 22.00 horas, y se podrán ver desde el paseo de la avenida marítima frente al Cabildo de Tenerife".

Por su parte, la primera teniente de alcalde y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, indicó que "en esta ocasión contaremos con más de 500 drones, doscientos más que el año pasado, una cifra que permitirá construir una coreografía aérea de gran complejidad y generar un espectáculo de enorme impacto visual" y añadió que "queremos que tanto quienes viven en la ciudad como quienes nos visitan puedan compartir una experiencia singular en un entorno único como es el paseo de la avenida marítima frente al Cabildo de Tenerife".

Asimismo, Pérez destacó que "uno de los grandes valores de este formato es su capacidad para sorprender a públicos de distintas edades, ya que invita a cada espectador a interpretar y disfrutar de las imágenes que aparecen en el cielo, sin causar perjuicio en personas sensibles al ruido o mascotas" y añadió que "en los prolegómenos de este espectáculo se realizará una performance DJ, de 20.00 a 22.15 horas, en el paseo de la avenida marítima de Santa Cruz, frente al Cabildo de Tenerife".

Igualmente, Pérez recordó que "el viernes 2 de octubre, Plenilunio Santa Cruz contará también con otras actividades como la actividad participativa denominada ‘Misterio en el Templo’ y que tendrá lugar en el Templo Masónico a las 18.00 y a las 20.00 horas" y añadió que "se trata de una propuesta participativa en la que el público recorrerá distintos espacios de este enclave, mientras investiga un enigma inspirado en la historia del edificio durante 90 minutos, y cuyas entradas se podrán retirar una hora antes del comienzo de cada sesión, en la puerta del mismo Templo Masónico".

Plenilunio Santa Cruz continuará durante todo el fin de semana con una amplia programación que combinará propuestas culturales, familiares, musicales y de ocio en diferentes puntos de la ciudad. Así, entre las actividades destacadas, el público podrá disfrutar de conciertos, actividades y talleres infantiles, muestras de artesanía y dinámicas comerciales repartidas por las principales zonas peatonales y plazas de Santa Cruz.

Plenilunio Santa Cruz está organizado por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y cuenta con el patrocinio de Promotur (Islas Canarias), Canarias Latitud de Vida y Gobierno de Canarias. Asimismo, el evento cuenta con el patrocinio de Fred. Olsen Express para la actividad de la tirolina y rocódromo, y del Cabildo y Comercio de Tenerife para la exposición animada de dragones que tiene lugar en la explanada del Cabildo de Tenerife, y se cuenta con la colaboración de la asociación comercial Zona Centro, FAUCA y Santa Cruz Capital Española de la Gastronomía 2027.

Las personas interesadas en ampliar información de la programación de Plenilunio pueden acceder a la página web www.plenilunio santa cruz.com, donde también se encuentran las ofertas disponibles de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, así como las ofertas y descuentos de parkings. Plenilunio Santa Cruz recomienda la utilización del transporte público o bicicleta, la ubicación de residuos en los contenedores habilitados, uso de vaso único y promueve el uso de envases de cartón.