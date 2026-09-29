Vuelta al gimnasio después del verano: cinco claves para evitar lesiones

Después del verano, muchos recuperan el gimnasio con ganas de volver cuanto antes a los pesos, ritmos y marcas que tenían antes de las vacaciones. Sin embargo, intentar recuperar de golpe el nivel previo puede aumentar el riesgo de sufrir una lesión.

El traumatólogo deportivo Juanjo López, médico del tenista Carlos Alcaraz, recomienda retomar la actividad física de forma progresiva y prestar especial atención a la carga, la técnica y la recuperación.

El especialista recuerda que, siempre que sea posible, lo ideal es no abandonar por completo el ejercicio durante las vacaciones. Mantener cierta actividad mediante ejercicios sencillos en casa, con gomas, una esterilla o el propio peso corporal, permite conservar parte de la fuerza.

Cuando esto no ha sido posible, la vuelta debe ser gradual. Entre las molestias más frecuentes tras un periodo de inactividad aparecen las sobrecargas musculares, especialmente en gemelos, cuádriceps e isquiotibiales, además de contracturas, agujetas intensas y problemas en tendones como el de Aquiles o el rotuliano.

También pueden aparecer fascitis plantar, dolor lumbar o molestias en rodillas y tobillos. Según López, habitualmente no existe un único gesto responsable, sino una carga que los músculos, tendones y articulaciones todavía no están preparados para soportar.

Las cinco claves para volver al gimnasio

1. Reducir la carga y cuidar la técnica

Durante las primeras semanas no conviene intentar recuperar inmediatamente los pesos anteriores. Los músculos pueden recuperar su capacidad con relativa rapidez, pero los tendones y las articulaciones necesitan una readaptación más progresiva.

Durante las dos o tres primeras semanas, el especialista aconseja ajustar las cargas, el volumen y la intensidad respecto al nivel anterior a las vacaciones, dejando además suficiente tiempo de recuperación entre sesiones.

También resulta importante comenzar con ejercicios globales, cuidar la técnica y aumentar primero la frecuencia antes de incrementar las cargas. Un calentamiento activo, el trabajo de fuerza y una buena movilidad pueden ayudar a preparar el organismo.

2. El descanso también forma parte del entrenamiento

No todo ocurre durante la sesión de gimnasio. El descanso es una parte fundamental de la recuperación y de la prevención de lesiones.

López lo incluye dentro del denominado "entrenamiento invisible", todo aquello que sucede fuera de la sesión y que permite al organismo asimilar las cargas y adaptarse.

Entrenar más no significa necesariamente progresar más. El cuerpo necesita tiempo para recuperarse y para que los tejidos se adapten al esfuerzo.

3. El calzado también importa

El especialista defiende que una zapatilla debe adaptarse al pie y no al contrario. Desde el punto de vista de la biomecánica, señala como características de interés una puntera amplia que permita mover los dedos, un drop cero, flexibilidad y una suela fina que favorezca el contacto con el suelo.

La idea es que el calzado no limite el movimiento natural del pie.

4. No todos los ejercicios necesitan las mismas zapatillas

El calzado también debe elegirse en función de la actividad que se vaya a realizar.

En ejercicios de fuerza y entrenamiento funcional, como sentadillas, peso muerto o zancadas, el pie necesita estabilidad y una buena conexión con el suelo. En estos casos, el calzado barefoot o respetuoso puede ser una opción, aunque no sustituye una progresión adecuada de las cargas.

Para correr, realizar caminatas largas o practicar deportes de impacto, el tipo de calzado puede ser diferente. En estos casos se puede recurrir a zapatillas convencionales con amortiguación y drop.

Si se quiere realizar una transición hacia el calzado barefoot, el cambio debe hacerse de forma progresiva. La clave, según el especialista, está en elegir el calzado en función de las necesidades de cada actividad y no utilizar necesariamente el mismo modelo para todo.

5. La importancia de la propiocepción

La relación entre los pies y el cerebro también juega un papel importante durante el ejercicio. La propiocepción ayuda a mejorar la estabilidad, el equilibrio y el control de los movimientos.

La planta del pie cuenta con numerosas terminaciones sensoriales que reciben información del contacto con el suelo. Por eso, una suela fina y flexible puede favorecer esa conexión en determinados ejercicios, especialmente durante el entrenamiento de fuerza.

Mustang Free amplía su colección deportiva

Coincidiendo con esta vuelta a la rutina deportiva, Mustang Free Vibram ha ampliado su colección con dos nuevos colores, rosa y blanco.

La línea, desarrollada en colaboración con el doctor Juanjo López, apuesta por los principios del calzado barefoot, con horma amplia, puntera espaciosa, drop cero, suelas flexibles y finas y una mayor libertad de movimiento para el pie.

Los nuevos modelos incorporan además tecnología Vibram, orientada a proporcionar agarre, resistencia y durabilidad.

Mustang Free comenzó a desarrollar esta línea en 2022 con el objetivo de crear un calzado basado en criterios anatómicos y biomecánicos, bajo la supervisión del especialista en traumatología deportiva e infantil.