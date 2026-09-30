Acampados por la crisis de la vivienda: Gran Canaria se suma a las protestas

Los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria también han querido sumarse a las acampadas en protesta por la situación actual de la vivienda en España.

Según informa EFE, 45 personas han pasado la noche, de este miércoles, ante la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias, en la plaza de la Feria de Las Palmas de Gran Canaria.

Una concentración contra la especulación de la vivienda en solidaridad con Maricarmen y siguiendo la iniciativa de las manifestaciones por la crisis de la vivienda iniciadas en la puerta del Sol de Madrid.

Unas 27 casetas de campaña, como ha podido comprobar la agencia de noticias, han sido las que se han colocado frente a la entrada principal de la Delegación. Unas protestas que han dado la mano a la asamblea convocada por la plataforma Derecho a Techo, a la que han acudido unas 200 personas. .

La concentración continuará, en principio, hasta este viernes 2 de octubre, momento en el que el pleno del Congreso decide, en sesión extraordinaria, si convalida los dos decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros este martes.

Otras protestas en diferentes puntos de España

España ha alzado la voz por el problema de la vivienda que sufre nuestro país, especialmente, los jóvenes, pero que afecta a toda la población de manera general. Las manifestaciones en el centro de Madrid, concretamente, sumadas a la acampada en la Puerta del Sol, que recuerda al 15 M, ha provocado que otras ciudades españolas salgan a la calle para reivindicar el derecho a una vivienda digna.

En Sevilla, Málaga, Bilbao, Vigo, Murcia, Córdoba, Palma... los ciudadanos han llenado las calles para hacerse escuchar y hacer sonar sus llaves en solidaridad con las personas desahuciadas de sus casas cada día en nuestro país.

En Canarias, el problema de la vivienda también es latente, la subida de precios y el aumento de viviendas vacacionales deja al archipiélago en una situación alarmante en cuanto a la posibilidad de alquilar o comprar una vivienda.

Suspendido en Tenerife el desahucio de una mujer con cáncer terminal

El Juzgado encargado del caso suspendió el lanzamiento de una vivienda previsto para el pasado viernes en Granadilla de Abona. El desalojo afectaba a una mujer de 54 años con una enfermedad oncológica en fase terminal y en situación de vulnerabilidad económica.

El procedimiento se había iniciado después de que la mujer acumulase varios impagos de las cuotas del alquiler de la vivienda, situada en la calle José Ventura.