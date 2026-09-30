Aena renueva la cúpula de sus aeropuertos en Canarias con Carolina Igal

Los aeropuertos son la verdadera red de autopistas de Canarias. Sin ellos, el motor económico del archipiélago sencillamente se detiene. La conectividad define la capacidad de las islas para competir en el mercado global, facilitar los negocios y atraer riqueza. En este contexto vital para la región, AENA ha decidido renovar el puente de mando. A partir del próximo 1 de noviembre, Carolina Igal Oneca tomará las riendas como directora de Aeropuertos del Grupo Canarias, asumiendo la responsabilidad de mantener engrasada la maquinaria logística de las islas.

Eficiencia operativa desde Barajas

El perfil de la nueva responsable apunta a la necesidad de consolidar la eficiencia de unas infraestructuras sometidas a una alta demanda constante. Igal es ingeniera de Telecomunicación por la Universidad de Navarra y cuenta con formación directiva por Esade. Su trayectoria profesional está ligada a los dos mayores nodos de España. Ha forjado su capacidad de gestión en Barcelona-El Prat y, de manera muy destacada, en Madrid-Barajas.

Desde 2023 ocupaba la dirección de Operaciones en el aeropuerto madrileño. Allí ha lidiado con la complejidad diaria del hub más importante del país. Su currículum incluye la puesta en marcha de la conducción remota de pasarelas de embarque, un proyecto pionero en el mundo. También lideró la adaptación a los requerimientos europeos de control de fronteras y el diseño del nuevo Centro de Gestión Aeroportuaria. A lo largo de su carrera ha dirigido divisiones críticas como Ingeniería, Mantenimiento, Tecnologías de la Información y Seguridad. Su llegada a Canarias supone incorporar un perfil orientado a la resolución de problemas técnicos para evitar cuellos de botella que lastren la actividad del sector turístico y comercial.

Relevo natural tras el crecimiento

El nombramiento se produce tras la decisión de Luis López Chapí de abandonar el cargo a petición propia. Han sido cuatro años intensos al frente del grupo canario, un periodo donde las ocho infraestructuras han asimilado un volumen de tráfico vertiginoso. López Chapí no abandona la empresa, sino que continuará su labor en el Aeropuerto de Tenerife Sur, una instalación que conoce a la perfección y que resulta estratégica para la entrada de ingresos en el archipiélago.

La gestión del director saliente presenta resultados tangibles. Bajo su mando, la red canaria logró anticiparse a la explosión de la demanda. Promovió la flexibilidad en los horarios operativos y aplicó soluciones organizativas rápidas. Esta capacidad de adaptación permitió a las aerolíneas operar con menor fricción, garantizando la fluidez de pasajeros y consolidando la competitividad turística de las islas frente a destinos rivales que sufrieron mayores colapsos.

El marco inversor del futuro

El principal reto que hereda Carolina Igal es materializar la expansión proyectada. López Chapí deja trazadas las líneas maestras del marco inversor para los próximos años. Durante su mandato se impulsaron los proyectos de transformación de instalaciones determinantes como Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Tenerife Sur y César Manrique-Lanzarote.

Asimismo, participó en la definición funcional de las actuaciones previstas para Gran Canaria y Fuerteventura. Canarias necesita que sus instalaciones no solo soporten la presión actual, sino que se anticipen al futuro para no estrangular la iniciativa privada. Las infraestructuras deben ser herramientas ágiles al servicio del mercado. AENA reconoce la visión estratégica del director saliente. Ahora, Igal asume el desafío de ejecutar un desarrollo imprescindible para asegurar la libertad de movimientos y el dinamismo empresarial que sostienen el progreso de Canarias.