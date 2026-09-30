Canarias busca inspiración global: Finlandia, Indonesia y Ecuador marcan el futuro del bienestar

El Gobierno de Canarias ha celebrado la I Conferencia Virtual sobre 'Modelos de vida alternativos y enfoques de bienestar en el mundo', una iniciativa de innovación pública articulada a través del laboratorio Islas Responsables Lab. En el marco de esta cita, el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, defendió la necesidad de evolucionar el modelo tradicional de atención a la vulnerabilidad para priorizar la autonomía personal, la convivencia comunitaria y la prevención. A este respecto, Candil puso en valor proyectos como el Plan Maresía de envejecimiento activo o el desarrollo de fórmulas de cohousing senior, orientados a combatir la soledad no deseada y evitar la institucionalización de los cuidados.

Casos de éxito en cuatro continentes

De forma paralela, el encuentro sirvió para analizar iniciativas internacionales contrastadas en materia de desarrollo humano y sostenibilidad. Por un lado, Micke Larsson, representante del Consejo de Desarrollo de las Islas Aland (Finlandia), detalló el programa 'Todos podemos prosperar', alineado con la Agenda 2030 de las naciones unidas. Por otro lado, la jornada contó con las ponencias de Claudia Manrique, quien analizó la aplicación de la filosofía balinesa Tri Hita Karana en Indonesia, y de Patricio Carpio, que expuso la integración del principio constitucional del Sumak Kawsay ('Buen vivir') en Ecuador. Finalmente, el experto Jhoner Perdomo aportó el enfoque de 'Bienestar Sustentable' gestado en la Universidad Central de Venezuela, instando a diseñar políticas públicas a largo plazo centradas en potenciar las capacidades directas de la ciudadanía.

Evaluación del bienestar y agenda de futuro

Tras la presentación de los modelos, la mesa de debate moderada por Adriana Regidor profundizó en los métodos para evaluar la calidad de vida más allá de los indicadores macroeconómicos habituales. En este sentido, los participantes coincidieron en la relevancia de adaptar estos marcos teóricos a las dinámicas concretas de la sociedad insular. Como resultado de esta primera experiencia, el laboratorio público del Ejecutivo autonómico prevé dar continuidad al ciclo con un segundo foro internacional que sumará las contribuciones de especialistas provenientes de Nueva Zelanda, Japón, Sudáfrica y Bután.