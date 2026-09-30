Clavijo destaca el frente común de España, Francia y Portugal para defender los fondos RUP

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha celebrado el paso dado por España, Francia y Portugal para defender ante Bruselas la continuidad de los fondos específicos destinados a las Regiones Ultraperiféricas (RUP).

Los tres países han remitido una carta conjunta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que reclaman que estas partidas se mantengan dentro del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, correspondiente al periodo 2028-2034.

Clavijo ha valorado especialmente que la reclamación llegue firmada por los tres Gobiernos, después de meses de peticiones para que España, Francia y Portugal defendieran de forma conjunta el mantenimiento de las ayudas vinculadas a la condición ultraperiférica.

Canarias teme perder fondos específicos

Desde Dublín, donde se encuentra de viaje oficial, el presidente canario ha señalado que esta declaración conjunta supone un paso adelante en una negociación que considera clave para el futuro económico del Archipiélago.

La preocupación del Ejecutivo autonómico se remonta a julio del pasado año, cuando Bruselas planteó inicialmente cambios en la gestión de determinados fondos que podían afectar a las partidas específicas destinadas a las RUP.

Desde entonces, Clavijo ha reclamado en varias ocasiones al Gobierno de Pedro Sánchez una mayor implicación para evitar que Canarias pierda financiación vinculada a su condición de región ultraperiférica.

El presidente canario llegó a solicitar formalmente la celebración de una cumbre entre España, Francia y Portugal. La primera petición se produjo en diciembre y la última, el pasado 24 de julio. Ahora, la carta firmada por Sánchez, Emmanuel Macron y Luis Montenegro responde a esa reclamación.

Los próximos meses serán determinantes para definir el presupuesto comunitario de 2028 a 2034. Canarias busca que las partidas específicas para las regiones ultraperiféricas queden garantizadas y que su singularidad se mantenga dentro de las futuras cuentas europeas.

Una negociación que no será sencilla

Clavijo ha advertido, no obstante, de las dificultades que existen para alcanzar un acuerdo sobre el próximo presupuesto europeo. Tras conocer de primera mano cómo avanzan las negociaciones, el presidente canario reconoció su preocupación por el escenario que se abre.

A su juicio, el respaldo conjunto de España, Francia y Portugal permite afrontar las negociaciones con una posición común y refuerza la defensa de las RUP ante las instituciones comunitarias.

El Gobierno de Canarias mantendrá esta línea de trabajo durante los próximos meses. La defensa de los fondos europeos será uno de los asuntos que el Ejecutivo autonómico llevará a la próxima cumbre de presidentes prevista para noviembre en Guadalupe, además de las reuniones bilaterales que mantendrá con representantes de la Unión Europea.

El objetivo de Canarias es que el respaldo expresado ahora sobre el papel se traduzca finalmente en partidas concretas dentro del presupuesto europeo.